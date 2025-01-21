Жизненные принципы Кличко: 15 откровенных цитат о семье, Украине и боксе

О жизни и боксе

"Я не сразу осознал, что за десятилетия спортивной карьеры накопил больше знаний, чем за время учебы в университете и работы над диссертацией. Это абстрактное сокровище опыта я всегда называл чутьем. Но это больше, чем чутье".

"Мне нравится пощекотать себе нервы в критических ситуациях. Я применяю адреналин для собственных нужд. Страх меня мотивирует лучше, чем радость. Радость появляется, когда я замечаю, что принял правильное решение".

"Никогда не говори никогда. Вещи могут измениться. Люди часто меняют карьеру в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом актером, потом политиком, бизнесменом и теперь он занимается заботой о планете. Возможно, если почувствую, что пришло время для благотворительности, я вернусь на ринг".

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Проблем нет, есть только вызовы. Надо лишь быть готовыми их распознать, оценить и преодолеть. Если не удалось, не стоит однозначно трактовать это как поражение. Возможно, следует изменить цель. Или же пойти несколько иным путем, чем планировалось".

"С годами я заметил, что люди создают себе проблемы сами. Они видят в малейших несправедливостях непреодолимые препятствия, а в трудностях - кризисы бытия. Некоторые слишком много думают о проблемах. У них перед глазами своеобразный сценарий конца света - что произойдет в худшем случае? Это пассивный, робкий способ мышления. Он не дает им возможности действовать".

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

О семье

"Сколько себя помню, я всегда ориентировался на брата. Родители рано переложили на него ответственность за меня. Я ходил с ним везде. Он был моим надзирателем, ориентиром и примером. И моим лучшим другом. Если он интересовался спортом, то и я им интересовался. Он только вышел на ринг, а я уже мечтал о своем первом поединке. Для меня не имело никакого значения, что нас разделяла пятилетняя разница в возрасте. Наоборот: я учился на его достижениях".

Владимир Кличко с братом Виталием (фото: instagram.com/klitschko)

"Мне хотелось бы иметь столько детей, сколько у меня поясов. Мое желание со временем только усиливается. И я уверен, что когда есть желание и стремление, цель всегда будет достижима.

"Тем, что успех никогда не омрачал нас, мы обязаны прежде всего родителям. Папа дал нам пример дисциплинированности, сдержанности, закаленности и уважения. Мама, по профессии учительница, стремилась, чтобы мы понимали, что образование - это важный инструмент в жизни. Да, для нас обоих было очевидным, что, несмотря на спорт, мы должны закончить университет и даже написать диссертации. Другого пути наши родители не поняли бы".

Об Украине

"Не согласен, когда говорят, что братья Кличко - это достояние Украины. Это Украина наше достояние".

"Если вы находитесь в Украине и отстаиваете свое право на жизнь, вы уже в этом списке. Что я чувствую? Гордость. Это означает, что я стою на правильной стороне истории. Это больше комплимент, чем что-либо другое".

"Я сейчас больше использую украинский язык. Это не мой родной язык. Но язык - это один из важных инструментов нации. И Россия пытается полностью переписать историю".

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Я сейчас больше использую украинский язык. Это не мой родной язык. Но язык - это один из важных инструментов нации. И Россия пытается полностью переписать историю".

"Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт, то его ставят. Вот в чем разница между российскими и украинскими солдатами".

"Нет, я не готов умереть за страну, я готов жить за страну. Это сложнее, чем смерть".

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Есть явные случаи, когда братья и сестры воюют друг против друга. Россия промывает мозги украинским детям. Как результат, будут воевать свои со своими. Это брутальный способ, очень четко продуманный и спланированный российской стороной".

Почему снова заговорили о возвращении Кличко в бокс?

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Том Лоффлер заявил, что легендарный украинский боксер рассматривает возможность возвращения на ринг.

"Владимир сказал, что он будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то и способен это сделать, то это Кличко", - сказал функционер в интервью для ESNEWS.



Отметим, что слухи о возможном возвращении Кличко в ринг начали появляться еще перед долгожданным реваншем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Владимир, по информации источников, стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

Сам Кличко ранее заявлял, что его возвращение возможно только при определенных обстоятельствах. В частности, он отмечал, что не выйдет на ринг, если Усик победит Фьюри (а, как известно, украинец защитил свой статус чемпиона мира, одолев "Цыганского короля").

Впоследствии эксперты все равно прогнозировали, что Владимир будет драться с Фьюри - это должен был бы быть бой-реванш через десять лет после исторического противостояния.

Однако, как известно, Тайсон уже завершил карьеру боксера.

Таким образом, оснований для возвращения Кличко, который и так остается одной из самых влиятельных фигур в украинском и мировом боксе, на ринг по состоянию на сегодня нет.