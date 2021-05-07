ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища

Новость на русском → Житомирська область, П'ятниця 07 травня 2021 23:07
Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища Колаж РБК-Україні: під Житомиром пронісся смерч
Автор: Володимир Костирін

Під Житомиром пронісся смерч, який наробив чимало лиха на території Ярунського лісництва, і в прямому сенсі слова наламав дров. Наслідки розгулу стихії показали на відео.

Про це 7 травня передали в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства в Facebook.

Локальний смерч був зафіксований днями на території Новоград-Волинського району. Потужна вітряна воронка погубила деякі насадження держпідприємства "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство", частково було пошкоджено квартал насаджень осики стиглого віку.

За словами директора ДП Степана Нусбаума, при обстеженні виявили Комбіновані пошкодження: вітровальні та буреломні.

"Частина площі має незначні пошкодження, частина - постраждала більше", - додав він.

Фіксація інших пошкоджень досі триває. Проте вже зараз відомо, що орієнтовна площа пошкоджених насаджень сягає близько 20 гектарів.

Відео: під Житомиром пронісся смерч, який пошкодив насадження в лісництві

Прибирати наслідки вітряка і бурелому будуть по завершенню сезону тиші - йдеться про період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня, коли забороняється проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму.

Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явищаПід Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища

Смерч під Житомиром пошкодив багато насаджень на території лісництва (фото: facebook.com/ztlis)

Нагадаємо, нещодавно під Одесою пронісся потужний смерч, і очевидці встигли зняти аномальне явище на відео.

Також ми писали про те, що в квітні під Чернівцями раптово пронісся смерч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя лес Сумская область смерч стихийное бедствие
LITE
Свято 7 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Свято 7 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини