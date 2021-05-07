ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Новина українською → Житомирская область, Пятница 07 мая 2021 23:07
Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления Коллаж РБК-Украине: под Житомиром пронесся смерч
Автор: Владимир Костырин

Под Житомиром пронесся смерч, который наделал немало беды на территории Ярунского лесничества, и в прямом смысле слова наломал дров. Последствия разгула стихии показали на видео.

Об этом 7 мая передали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.

Локальный смерч был зафиксирован на днях на территории Новоград-Волынского района. Мощная ветряная воронка погубила некоторые насаждения госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство", частично был поврежден квартал насаждений осины спелого возраста.

По словам директора ГП Степана Нусбаума, при обследовании обнаружили комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные.

"Часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше", - добавил он.

Фиксация других повреждений до сих пор продолжается. Однако уже сейчас известно, что ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.

Видео: под Житомиром пронесся смерч, который повредил насаждения в лесничестве

Убирать последствия ветровала и бурелома будут по завершению сезона тишины - речь идет о периоде массового размножения диких животных с 1 апреля по 15 июня, когда запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума.

Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явленияПод Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Смерч под Житомиром повредил много насаждений на территории лесничества (фото: facebook.com/ztlis)

Напомним, недавно под Одессой пронесся мощный смерч, и очевидцы успели снять аномальное явление на видео.

Также мы писали о том, что в апреле под Черновцами внезапно пронесся смерч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь лес Сумская область смерч стихийное бедствие
LITE
Каминская рассказала о горе в семье: "спасибо, что пришел попрощаться"
Каминская рассказала о горе в семье: "спасибо, что пришел попрощаться"