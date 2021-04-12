Під Одесою пронісся потужний смерч: стихію зняли на відео

Смерч утворився над водою біля міста Южне. Воронка утворилася далеко в море, і величезний вихор ширяв над водою досить довго. Його змогли зняти очевидці на фото і відео.

Що таке водяний смерч

Це воронкоподібний вихор повітря і води, який утворюється над поверхнею великого водоймища і з'єднаний із хмарою. За своєю природою водяний смерч дуже схожий зі звичайним смерчем. Однак такий смерч може утворюватися в разі проходження звичайного смерчу над водною поверхнею. Такий смерч існує всього від 15 до 30 хвилин, його швидкість руху та обертання нижче у два-три рази й не завжди супроводжується штормовим вітром.

Чим небезпечний водяний смерч

Водяний смерч утворює лійку, яка вбирає воду і хвилі й може утворювати вири. У ці вири можуть потрапити морські тварини та плавучі засоби. Крім того, якщо водяний смерч стане мезоциклоним, то він може вийти на сушу і завдати шкоди.

Смерчі в Україні

Водяні смерчі в наших широтах зустрічаються досить рідко і вважаються аномалією. Найчастіше водяні смерчі зустрічаються в тропічних широтах. Також смерчі були зафіксовані на західному узбережжі Європи, на Британських островах і в деяких районах Середземномор'я.

Під Одесою пронісся смерч