Під Чернівцями раптово пронісся смерч: стихію зняли на відео

Сьогодні, 5 березня, місцеві жителі села Рідківці Чернівецькій області зіткнулися з рідкісним явищем. Вони стали свідками смерчу. Це сталося вдень.

За словами синоптика Тетяни Негадайлової, смерчі на Буковині стали можливі через зміну клімату. Вона пояснила, що з 1990 року в регіоні фіксується підвищення температури.

Відео зняли люди, які їхали на машині по дорозі.

Нагадаємо, восени минулого року на Україну обрушилися руйнівний ураган зі смерчем і зливами. Через різке погіршення погодних умов, сильних дощів і сильного вітру постраждали Кропивницький і село поруч з ним, а також кілька населених пунктів у Миколаївській області.

У Кропивницькому сильний вітер позносив покрівлі 20 житлових будинків. Крім того, він повалив три десятки дерев, а через дощі 4 домогосподарства були підтоплені.

Ми також писали про те, що вчені приголомшили прогнозом про те, що літо може значно збільшитися через зміну клімату. Експерти кажуть, що якщо люди нічого не будуть робити для того, щоб стримувати клімат, то до 2100 року літо в Північній півкулі Землі може збільшитися до шести місяців.

Але такі температурні зміни будуть нести небезпеку країнам Північної півкулі.