В Житомирі не переймаються через коронавірус і карантин: зарази завжди вистачало

Коронавірус в Україні 19 березня діагностували ще у двох людей - у Києві та Житомирі, таким чином кількість виявлених випадків зараження COVID-2019 збільшилася в нашій країні до 18.

У Житомирі, де сьогодні коронавірус був зафіксований вперше, місцеві жителі продовжують займатися повсякденними справами і не надто переймаються через події.

Між тим, у Житомирській області створили блок-пости з поліції та нацгвардії. Зупиняють всі без винятку машини і міряють температуру.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

А в самому Житомирі на вулицях можна побачити людей - дорослих і дітей, і часто без захисних масок - вимоги про дотримання дистанції городяни де-факто не дотримуються. Втім, багато магазинів закриті, не працюють ринки і заклади громадського харчування, ТРЦ та кінотеатри, перукарні, сервісні центри та кафе, вокзали пустують. Про це можна судити по фото, опублікованими на сайті "Першого житомирського інформаційного порталу".

Через карантин, запровадженого в Україні по 3 квітня, в Житомирі більшість власників магазинів одягу, продуктів харчування тощо перейшли в онлайн-режим і організовують доставку.

Водночас, незважаючи на попередження про небезпеку і прохання залишатися вдома, людей на вулицях не стало значно менше - хтось займає чергу в аптеку, хтось у банк чи магазин. Діти спокійно грають на дитячих майданчиках, катаються на скейтах, велосипедах і самокатах.

Коронавірус в Житомирі - як живе місто на карантині (Фото: times.zt.ua)

Коронавірус в Житомирі - як живе місто на карантині (Фото: 1.zt.ua)

Опитування жителів Житомира показало, що багато хто не дотримуються карантинних обмежень. Про це передає місцеве видання Times.ZT.

"Я в декреті, тому регулярно гуляю з дітьми на свіжому повітрі, незалежно від карантину. У нас тато ходить по магазинам, а так то живемо звичним життям. Декрет - це вже певна ізоляція від суспільства", - розповіла молода мама Ольга.

"Я працюю, бо на роботі карантину немає. Проте є деякі обмеження - в офісі працюємо по десять людей, чергуємось змінами. Я намагаюсь себе особливо не обмежувати, постійно гуляю з собакою і в маркет, якщо потрібно, то йду", - поділилася мешканка Житомира Оксана.

"У мене підприємство забезпечило відпустку під час карантину, тому займаюсь різними домашніми справами. Сьогодні гарна погода, дитині треба свіже повітря, то ось з дружиною зібрались на прогулянку. Вдома теж стараємось більше часу приділити дитині, розвиваючим іграм та вправам. Люблю почитати паперові книги", - розповів Юрій.

"На службу ходжу - це моя робота і життя", - сказав пенсіонер Олексій.

"Щодня ходжу на роботу, бо онлайн робити це не можу. Дуже не обмежуюсь, але вже вечорами сиджу вдома. Зазвичай пораюсь по дому, інколи з дівчиною фільми дивимось", - поділився молодий чоловік Олександр.

"Сьогодні гуляємо з собакою, як і кожен день — перебування на свіжому повітрі не обмежуємо. Але якщо це похід в маркет, то стараємось дотримуватись дистанції 1,5 м від інших покупців. Я ФОП, але через карантин змушена піти у відпустку", - розповіла Наталя, у якої свій бізнес.

"Я живу як і раніше - ходжу на роботу й не парюсь про ту дистанцію, бо зарази завжди вистачало", - поділилася Олександра.

Як повідомлялося раніше, у Києві карантин жорстко порушується повсюдно, наземний транспорт переповнений людьми і фактично столиця продовжує жити звичайним життям, а дотримання карантинних вимог ніхто не контролює.

Також ми писали про те, що у Чернівецькій області, де на сьогодні інфіковані 9 людей та 1 особа вже померла через коронавірус, було посилено карантинні заходи і ввели режим надзвичайної ситуації. В самих Чернівцях зупинили громадський транспорт, а вулиці дезінфікують зі спеціальних машин.