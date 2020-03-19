Життя на карантині: вся правда про самоізоляцію

Багато українців пішли в самоізоляцію через карантин (колаж РБК-Україна)

Експерт розповіла, що можна і що не можна робити під час самоізоляції

Карантин в Україні через коронавірус триває. Багато українців за порадою МОЗ і ВООЗ самоізолювалися до 3 квітня. Причина таких дій проста: чим менше контактів, тим повільніше поширюється коронавірус. І тим краще медичні системи країн зможуть реагувати на випадки захворювання.

У зоні ризику знаходяться насамперед літні люди. Саме для них COVID-19 є смертельно небезпечним. Решта, в основному, навіть якщо не мають проблем зі здоров'ям або якого-небудь дискомфорту можуть переносити інфекцію. Тому самоізоляція - найкраще, що ми можемо зробити для громадського здоров'я.

Як же убезпечити себе і близьких під час карантину?

"Найголовніше - подбайте про своїх бабусь і дідусів. Забезпечте їх всіма необхідними продуктами, призначеними лікарем медикаментами, засобами гігієни. Весь час перебуваєте з ними на зв'язку. Так вони будуть знати, що в разі необхідності завжди отримають від вас допомогу. Плануйте покупки заздалегідь і складайте список. Так ви зможете менше часу витрачати в магазині. Віддавайте перевагу безготівковим, безконтактним способами оплати. А після кожного контакту з готівкою ретельно мийте руки або обробляйте їх санітайзером. Якщо у вас є ознаки нездужання, краще попросити когось із друзів або сусідів допомогти з покупками, ніж самому, нехай навіть у масці, виходити з дому. Для сімей особливо важливо ретельно дотримуватися правил гігієни. Оскільки люди, які живуть поруч, можуть легко інфікувати один одного. Мийте частіше руки, провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання і санітарну обробку поверхонь, дверних ручок та інших предметів, яких ви торкаєтеся найчастіше. Зокрема, і телефонів", - радить екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у програмі "Вікна-новини" на СТБ.

Також експерт радить: якщо ж хтось із близьких захворів, не обов'язково на коронавірус або грип, ізолюйте його. Він повинен користуватися окремим посудом і носити маску. Засоби гігієни хворого після використання обов'язково викидайте в закриту скриньку. Після чого ретельно мийте руки. Також мийте руки кожен раз після контакту з хворим членом сім'ї. Для стримування розповсюдження вірусів провітрюйте верхній одяг, частіше треба його прати. Перед тим, як помістити речі в пральну машину, не струшуйте їх. Пийте більше води та не забувайте про фізичну активність. В інтернеті можна знайти курси на будь-який вік і смак для того, щоб підтримувати себе у формі в домашніх умовах.

"Як показує досвід, карантинні заходи є дієвими в умовах пандемії коронавірусу. Саме в Китаї було введено суворий карантин. Люди взагалі не виходили з дому. Після цього спалах хвороби пішов на спад. Карантин в Україні не настільки суворий, але важливо його дотримуватися. Це запорука безпеки для нас всіх. Тож піклуйтеся про себе, піклуйтеся одне про одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові", - підсумувала Скалецька.

Нагадаємо, що не так давно Уляна Супрун розповіла, наскільки небезпечний коронавірус для вагітних.