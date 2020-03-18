ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 09:20
Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину
Карантин у Києві 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві порушують повсюдно. Нові фотодокази - в матеріалі Styler

Карантин у Києві жорстко порушується повсюдно. Незважаючи на оголошення про закриття всіх торгових закладів, крім продуктових, господарських магазинів, аптек, АЗС, банків і банкоматів, столиця продовжує жити звичайним життям. Маршрутки набиті, люди в транспорті - без медичних масок. Фото і відео - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що контролювати перевезення в транспорті не більше 10 осіб одночасно та знаходження їх у масках у всіх видах транспорту повинні були санітарна служба і Національна поліція. Але норми жорстко порушуються.

Не дотримуються і норм у черзі з дистанцією в 1,5 метра. І хоча це лише рекомендації, але доведено, що лише уникнення близького контакту з іншими людьми допоможе вберегти кожного українця і всю країну від коронавіруса.

Нижче фото, зроблені вранці 18 березня неподалік від метро Чернігівська.

Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину

Як Київ порушує карантин (фото: РБК-Україна, Юля Червінська)

На вулицях Києва також суцільний хаос. Хоча торгові точки повинні були закритися ще 17 березня (крім життєво необхідних), кафе працюють, шаурму крутять. Та що там, навіть нижню білизну продовжують продавати, а ломбарди - приймати добро.

Нижче фото, зроблені ввечері 17 березня на Лісовому масиві.

Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантинуКава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину

Як Київ порушує карантин (фото: РБК-Україна)

Крім того, з'явилося і відео з порушниками карантинного режиму в столиці, дотримання якого ніхто не контролює.

10 осіб, всі масках. Ну-ну

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Як Київ порушує карантин (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що в Україні вже 14 випадків коронавіруса, дві людини - померло.

Транспорт пішов на карантин: як Україна буде жити з сьогоднішнього дня Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня
Новини України карантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся