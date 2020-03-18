Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину

Карантин у Києві 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві порушують повсюдно. Нові фотодокази - в матеріалі Styler

Карантин у Києві жорстко порушується повсюдно. Незважаючи на оголошення про закриття всіх торгових закладів, крім продуктових, господарських магазинів, аптек, АЗС, банків і банкоматів, столиця продовжує жити звичайним життям. Маршрутки набиті, люди в транспорті - без медичних масок. Фото і відео - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що контролювати перевезення в транспорті не більше 10 осіб одночасно та знаходження їх у масках у всіх видах транспорту повинні були санітарна служба і Національна поліція. Але норми жорстко порушуються.

Не дотримуються і норм у черзі з дистанцією в 1,5 метра. І хоча це лише рекомендації, але доведено, що лише уникнення близького контакту з іншими людьми допоможе вберегти кожного українця і всю країну від коронавіруса.

Нижче фото, зроблені вранці 18 березня неподалік від метро Чернігівська.

Як Київ порушує карантин (фото: РБК-Україна, Юля Червінська)

На вулицях Києва також суцільний хаос. Хоча торгові точки повинні були закритися ще 17 березня (крім життєво необхідних), кафе працюють, шаурму крутять. Та що там, навіть нижню білизну продовжують продавати, а ломбарди - приймати добро.

Нижче фото, зроблені ввечері 17 березня на Лісовому масиві.

Як Київ порушує карантин (фото: РБК-Україна)

Крім того, з'явилося і відео з порушниками карантинного режиму в столиці, дотримання якого ніхто не контролює.

10 осіб, всі масках. Ну-ну Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Як Київ порушує карантин (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що в Україні вже 14 випадків коронавіруса, дві людини - померло.