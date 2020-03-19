Спецперепустки і машини з хлором: як живе епіцентр коронавіруса в Україні

Карантин у Чернівцях (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції

Карантин в Україні через коронавірус почався з Чернівецької області, де на сьогодні, 19 березня, найбільше інфікованих (10 осіб, 1 з них - летальний). Область перша посилила карантинні заходи і ввела режим надзвичайної ситуації, в Чернівцях зупинили громадський транспорт, а вулиці дезінфікують зі спеціальних машин. Що відбувається зараз в епіцентрі коронавіруса в Україні - в матеріалі Styler.

У Чернівцях комунальники цілий день обробляють вулиці спеціальним розчином хлору з поливалок. Попри скасування громадського транспорту, кілька тролейбусів запустили, як спецтранспорт. Це потрібно для того, щоб медики, комунальники, рятувальники, правоохоронці могли доїхати до роботи. На тролейбусах спеціальний знак - червоний хрест, потрапити туди можна лише при наявності спецперепустки - службового посвідчення.

А в області ретельно контролюють працюють торгові точки, які, за правилами, повинні бути закриті. Одного з порушників вже оштрафували - він не закрив будівельний магазин після кількох попереджень, тепер йому доведеться заплатити від 20 до 34 тисяч гривень.

Крім того, стало відомо, що стан усіх хворих стабільний.

Що відбувається в Чернівцях (відео: ТСН/YouTube)

По місту також їздить авто, де людина в гучномовець розповідає, як правильно дотримуватися карантинних заходів.

#управлінняконтролюблагоустрою Увага КАРАНТИН ! Прошу РЕПОСТ ! Дякую Вам за розуміння! Опубліковано Сергієм Обшанським Четвер, 19 березня 2020 р.

Що відбувається в Чернівцях (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що 19 березня в Україні 16 випадків інфікування COVID-19, два з них - летальні.