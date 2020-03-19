ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спецперепустки і машини з хлором: як живе епіцентр коронавіруса в Україні

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 15:23
Спецперепустки і машини з хлором: як живе епіцентр коронавіруса в Україні
Карантин у Чернівцях (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції

Карантин в Україні через коронавірус почався з Чернівецької області, де на сьогодні, 19 березня, найбільше інфікованих (10 осіб, 1 з них - летальний). Область перша посилила карантинні заходи і ввела режим надзвичайної ситуації, в Чернівцях зупинили громадський транспорт, а вулиці дезінфікують зі спеціальних машин. Що відбувається зараз в епіцентрі коронавіруса в Україні - в матеріалі Styler.

У Чернівцях комунальники цілий день обробляють вулиці спеціальним розчином хлору з поливалок. Попри скасування громадського транспорту, кілька тролейбусів запустили, як спецтранспорт. Це потрібно для того, щоб медики, комунальники, рятувальники, правоохоронці могли доїхати до роботи. На тролейбусах спеціальний знак - червоний хрест, потрапити туди можна лише при наявності спецперепустки - службового посвідчення.

А в області ретельно контролюють працюють торгові точки, які, за правилами, повинні бути закриті. Одного з порушників вже оштрафували - він не закрив будівельний магазин після кількох попереджень, тепер йому доведеться заплатити від 20 до 34 тисяч гривень.

Крім того, стало відомо, що стан усіх хворих стабільний.

Що відбувається в Чернівцях (відео: ТСН/YouTube)

По місту також їздить авто, де людина в гучномовець розповідає, як правильно дотримуватися карантинних заходів.

#управлінняконтролюблагоустрою Увага КАРАНТИН ! Прошу РЕПОСТ ! Дякую Вам за розуміння!

Опубліковано Сергієм Обшанським Четвер, 19 березня 2020 р.

Що відбувається в Чернівцях (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що 19 березня в Україні 16 випадків інфікування COVID-19, два з них - летальні.

За порушення карантину в Україні виписали понад 30 протоколів МВС реагуватиме на масові скупчення людей в порушення карантину
Новини України Київкарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся