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Жителям Криму загрожує евакуація: подробиці

STYLERЖиття    04.09.2019 - 12:31
Жителям Криму загрожує евакуація: подробиці
Ілюстративне фото (УНІАН)

Доктор юридичних наук пояснив, що це вигідно Україні

Жителям окупованого Криму, а саме людям, які живуть у північних його частинах, загрожує евакуація. Все через екологічну катастрофу, яка виникла через брак води на півострові. Доктор юридичних наук, професор Борис Бабін вважає, що українська влада повинна наполягти на тому, що б росіяни виїхали з північних частин півострова, пишуть "Факти".

За словами експерта, росіяни можуть просто залишити все, як є на півострові, незважаючи на екологічну катастрофу.

"В Криму зараз дуже складна ситуація в містах Армянську і Красноперекопську. Росіянам треба вже думати, що робити. Або повністю евакуювати жителів, залишивши після себе пустелю, що властиво поліці "русского мира", або прийняти наші пропозиції", - пояснив Бабін.

Жителям Криму загрожує евакуація: подробиціІлюстративне фото (sobytiya.net)

Бабін вважає, що це саме час для України скористатися ситуацією і зробити пропозицію Росії про подачу води на півострів.

"Саме по конкретній частині Криму. Ви (росіяни) йдете - ми даємо воду і починаємо розвивати звільнений регіон українського півострова", - вважає Бабін.

Як ми раніше писали, в окупованому Донецьку на сьогоднішній день назріла екологічна катастрофа через те, що річка Кальміус жахливо забруднена.

Також ми інформували, що екологічна ситуація в окупованому Криму після викидів з кислотонакопителю заводу "Кримський титан" не стає краще, навіть через рік після подій.

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