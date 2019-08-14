Скандал з щоденниками без Криму: видавництво запропонувало незвичайну компенсацію

Скандал зі шкільними щоденниками (Колаж РБК-Україна)

Видавництво утилізувало майже всю партію скандальних шкільних щоденників

Видавництво Papirus, яке влипло у грандіозний скандал через щоденники з картою України без Криму, визнало свою помилку. Вони повідомили, що утилізували всю партію шкільних щоденників і запропонували компенсацію для тих, хто вже встиг придбати скандальні щоденники.

Щоденники з картою України без Криму потрапили в продаж гіпермаркету Metro наприкінці липня. На те, що в дизайні є помилка, не помітили ні в самому видавництві, ні працівники гіпермаркету.

Як пояснили в Papirus, недомальована карта – це помилка дизайнера і тих, хто повинен був перевірити макет перед відправкою в друк.

"Ми виявили помилку самостійно, після чого відразу відправили запит всім дистриб'юторам про зняття товару з продажу і повернення постачальнику для утилізації. Винні будуть жорстко покарані", - повідомили в компанії.

Всього було випущено таких щоденників 2500 штук. Частина потрапила в мережу гіпермаркетів Metro, частина залишилася на складі виробника. В Metro щоденники вже вилучили з продажу і повернули, а також пообіцяли, що перевірять усі залишки по складах і почнуть контролювати продукцію, щоб більше не допускати таких помилок.

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За попередніми підрахунками видавництва, 7 або 8 щоденників все ж таки були куплені або осіли на складах, як бракована продукція. У Papirus заявили, що готові компенсувати і викупити продані скандальні щоденники по 500 гривень за штуку.

"Недопущення даної продукції (особливо школярам) для нас дуже важливе і болюче питання, тому всіх, хто якимось чином отримав дану продукцію, просимо повернути за винагороду", - запропонували у видавництві.

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