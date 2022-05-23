Мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів: в туалет краще навіть не заглядати

Мешканка окупованого Маріуполя показала, на що рашисти перетворили її квартиру, в якій облаштували свій "штаб".
Відеоподрож "руськім міром" розмістили в мережі.
Починається відео з кухні, на яку навіть важко пробратися через розкидані коробки з сухпайків, пустих пляшок, якихось коробок, посуду. Це все на столах, підлозі...
А ось туалет показали дарма. Туди краще не дивитися, адже унітаз загиджений фекаліями.
По квартирі вивернуті меблі, в спальні страшний безлад - всі шафи відчинені, речі з них викинули.
Те ж саме й у вітальні. Навіть підвісна стеля муляла окупантам. Щоб зрозуміти, що це за дивина, вони його просто зірвали.
Зазначимо, що в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадирівців, які збільшують кількість блокпостів в місті та навколо нього.
Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська.