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Мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів: в туалет краще навіть не заглядати

Кодаж РБК-Україна: Мешканка Маріуполя показала свою квартиру після окупантів
Автор: Світлана Мащенко

Мешканка окупованого Маріуполя показала, на що рашисти перетворили її квартиру, в якій облаштували свій "штаб".

Відеоподрож "руськім міром" розмістили в мережі.

Починається відео з кухні, на яку навіть важко пробратися через розкидані коробки з сухпайків, пустих пляшок, якихось коробок, посуду. Це все на столах, підлозі...

А ось туалет показали дарма. Туди краще не дивитися, адже унітаз загиджений фекаліями.

По квартирі вивернуті меблі, в спальні страшний безлад - всі шафи відчинені, речі з них викинули.

Те ж саме й у вітальні. Навіть підвісна стеля муляла окупантам. Щоб зрозуміти, що це за дивина, вони його просто зірвали.

Зазначимо, що в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадирівців, які збільшують кількість блокпостів в місті та навколо нього.

Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська.

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Маріуполь