Жителі Первомайська прийшли зустрічати Зеленського, але він не приїхав: хто винен?

Мешканці Первомайська Миколаївської області прийшли в центр міста, щоб привітати Володимира Зеленського. Але президент України так і не приїхав. В принципі, візит в це місто у гаранта навіть не був запланований на 27 липня.

Як пише інтернет-газета "Новости N", справа в тому, що в соціальних мережах напередодні був опублікований пост про те, що в місті активно ремонтують дорогу і "наводять марафет". А це, на думку багатьох городян, означало, що місцева влада готується зустрічати президента.

Інформація про можливий візит Зеленського в Первомайськ швидко розлетілася в мережі.

"Це правда, що 27 липня приїжджає Зеленський в Первомайськ?" - поцікавилася Ганна Татуревич і додала: "Я чула, що він буде у Вознесенську. Може, заїде до нас?"

"Подивіться по порядкам у місті. Якщо наводитися порядок - значить приїде", - порадила інша жінка.

Скріншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Скріншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Скріншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

У підсумку, близько сотні жителів Первомайська "повелися" на чутки в соцмережах і 27 липня все ж вийшли в центр міста на зустріч із Зеленським. Сам президент в той день був в Одесі, а відповідно візит в Миколаївську область у нього запланований не був.

Люди прийшли на "зустріч" із Зеленським (фото: facebook.com/vyacheslav.khomenko.3)

Скріншот (facebook.com/groups/pervomaiskonline)

Люди почекали кілька годин і розійшлися.

Нагадаємо, що раніше Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.