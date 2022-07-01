"Щоб ядерну бомбу на Росію запустили": діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на ЗСУ

Активіст з Конотопу показав хлопчаків, які влаштували імпровізований блокпост на дорозі й окрім перевірки "на паляницю" збирають гроші на ЗСУ.

Він зупинився на цьому блокпосту і пройшов контроль, сказавши правильно слова "паляниця" і "Укрзалізниця".

Блокпост знаходиться в мікрорайоні "35 квартал". У хлопців є навіть блокнот, куди вони записують номери авто, що зупиняються.

На питання, куди вони витратять гроші, хлопці відповіли, що "збирають на Байрактар", а один з малих оборонців, сказав, що віддадуть військовим гроші, щоб вони "запустили ядерну бомбу на Росію" і "Путіна кердикнули".

Українці в коментарях підтримали маленьких оборонців: