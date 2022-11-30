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Жители Киева могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать

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Киев, Среда 30 ноября 2022 07:22
Жители Киева могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать Фото: За купленный генератор можно получить компенсацию (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Это касается не только жителей Киева, но и Львова и Сумм.

Соответсвующее решение приняли депутаты Киевского городского совета.

Кто может получить компенсацию за генератор

  • объединения сообщников многоквартирных домов;
  • жилищные кооперативы;
  • управдомы многоквартирных домов.

Данная программа покрывает расходы только для юридических лиц. Если жители нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, – выплаты им не предназначены.

Как получить компенсацию (инструкция)

  • Первым делом выберите генератор, который вам подходит. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность.
  • Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо.
  • После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.

Какие документы нужно предоставить

  • заявление о частичном возмещении стоимости;
  • заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций;
  • копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);
  • заверенную копия расходной накладной на генератор.

После этого должна прийти компенсация за генератор на протяжении двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора.

Важно! Сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, как безопасно подключить генератор в доме.

А также мы рассказывали о том, какие генераторы можно поставить на балконе.

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