Жители Киева могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать
Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Это касается не только жителей Киева, но и Львова и Сумм.
Соответсвующее решение приняли депутаты Киевского городского совета.
Кто может получить компенсацию за генератор
- объединения сообщников многоквартирных домов;
- жилищные кооперативы;
- управдомы многоквартирных домов.
Данная программа покрывает расходы только для юридических лиц. Если жители нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, – выплаты им не предназначены.
Как получить компенсацию (инструкция)
- Первым делом выберите генератор, который вам подходит. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность.
- Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо.
- После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.
Какие документы нужно предоставить
- заявление о частичном возмещении стоимости;
- заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций;
- копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);
- заверенную копия расходной накладной на генератор.
После этого должна прийти компенсация за генератор на протяжении двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора.
Важно! Сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.
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