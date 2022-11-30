Жители Киева могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать

Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Это касается не только жителей Киева, но и Львова и Сумм.

Кто может получить компенсацию за генератор

объединения сообщников многоквартирных домов;

жилищные кооперативы;

управдомы многоквартирных домов.

Данная программа покрывает расходы только для юридических лиц. Если жители нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, – выплаты им не предназначены.

Как получить компенсацию (инструкция)

Первым делом выберите генератор, который вам подходит. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность.

Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо.

После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию.

Какие документы нужно предоставить

заявление о частичном возмещении стоимости;

заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпренимателей и общественных организаций;

копию протокола совладельцев о выборе управдома (если ранее не создали ОСМД);

заверенную копия расходной накладной на генератор.

После этого должна прийти компенсация за генератор на протяжении двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора.

Важно! Сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.