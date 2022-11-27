Как безопасно подключить генератор в доме: не совершайте эти ошибки!

Массовые отключения электроэнергии в большинстве городов Украины привели к тому, что украинцы начали скупать генераторы и самостоятельно их устанавливать. При этом многие не знают, как правильно и безопасно их подключать и использовать.

Как правильно подключить генератор в доме и какие ошибки нельзя допускать, рассказали на странице "Львовоблэнерго".

При неправильном подключении генератора есть угроза получить разряд электрикой и несчастный случай, а также можно повредить электроприборы и электросчетчик.

Что нужно знать о генераторах:

Генераторы нельзя использовать в квартирах и устанавливать их на балконе.

Электростанции можно ставить только на открытом воздухе не менее, чем за 6 метров от окон, дверей или гаража. Расстояние до стен или другого оборудования должно быть более 1 метра.

Генераторы должны быть сухими и для этого их нужно защитить от осадков или подтопления. Если дотронуться до мокрого генератора или подключенных к нему приборов, можно получить разряд тока.

Перед заправкой генератора нужно дать ему остыть, иначе топливо может вспыхнуть и это приведет к пожару.

Самый простой способ безопасного использования электростанции - подключить к генератору удлинитель и уже к нему подключать нужные электроприборы.

При подключении электростанции к внутренним электрическим сетям необходимо обеспечить отсоединение от внешних электросетей - во время работы генератора внешнее электрообеспечение может быть возобновлено и это приведет к короткому замыканию, сломает оборудование, вызовет пожар.

То есть, подключить электростанцию в ближайшую розетку в доме можно лишь в том случае, если вы предварительно отключили автоматы на щитке.

Если в доме (на даче) часто происходит отключение электрики, то рекомендуется подключить электростанцию с помощью перекидного рубильника или системы автоматического отключения резерва (АВР).

К перекидному рубильнику нужно подсоединить питание от электросети, снизу – кабель от электростанции. Средние контакты предназначены для подключения токоприемников электроэнергии. Обращаем внимание, что рубильник или АВР должен находиться после счетчика и вводного автоматического выключателя.

Если в доме сеть имеет 3 фазы (380 В), то рекомендуется сделать резервной только одну фазу для подключения ее к электростанции. На эту фазу можно подключить все важные электроприборы: освещение, холодильник, компьютер.

Подключение электростанции нужно доверить специалистам - это настоятельная рекомендация.

Категорически запрещено подключать генератор к домашней сети, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).

То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме, можно только при предварительном отключении автоматов на вводном щитке и проверив параметры розетки (10А -2,2 кВт или 15 А - 3,5 кВт).

Если электростанция имеет большую мощность, то подключать ее к розетке категорически запрещено. При превышении максимальной нагрузки может быть короткое замыкание в электрической проводке и пожар.

Запрещено хранить запас бензина рядом с генератором.

Важно! Ответственность за подключение генератора к сети несет владелец жилья.

Как уберечь себя от отравлений угарного газа

Угарный газ выделяется при использовании двигателей внутреннего горения в автомобилях, при работе дровяных, газовых, угольных печей, от портативных бензиновых генераторов, от каминов, от угольных грилей, от газовых нагревателей воды и керосиновых обогревателей.

В МОЗ рассказали, что угарный газ в кровеносной системе человека соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность переносить кислород к тканям и организм быстро чувствует его нехватку.

От объема концентрации его в воздухе и времени, в течении которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика.

Симптомы отравления:

Головная боль

Тошнота

Ускоренное дыхание

Слабость, сильное чувство усталости

Спутанность сознания

Головокружение и обмороки

Что нужно сделать при подозрении на отравление угарным газом

Отключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Вызовите специальную службу по номеру 104.

Если есть пострадавшие - вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Пострадавшим расстегните одежду и вынесите их на свежий воздух.