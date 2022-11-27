Как безопасно подключить генератор в доме: не совершайте эти ошибки!
Массовые отключения электроэнергии в большинстве городов Украины привели к тому, что украинцы начали скупать генераторы и самостоятельно их устанавливать. При этом многие не знают, как правильно и безопасно их подключать и использовать.
Как правильно подключить генератор в доме и какие ошибки нельзя допускать, рассказали на странице "Львовоблэнерго".
При неправильном подключении генератора есть угроза получить разряд электрикой и несчастный случай, а также можно повредить электроприборы и электросчетчик.
Что нужно знать о генераторах:
Генераторы нельзя использовать в квартирах и устанавливать их на балконе.
Электростанции можно ставить только на открытом воздухе не менее, чем за 6 метров от окон, дверей или гаража. Расстояние до стен или другого оборудования должно быть более 1 метра.
Генераторы должны быть сухими и для этого их нужно защитить от осадков или подтопления. Если дотронуться до мокрого генератора или подключенных к нему приборов, можно получить разряд тока.
Перед заправкой генератора нужно дать ему остыть, иначе топливо может вспыхнуть и это приведет к пожару.
Самый простой способ безопасного использования электростанции - подключить к генератору удлинитель и уже к нему подключать нужные электроприборы.
При подключении электростанции к внутренним электрическим сетям необходимо обеспечить отсоединение от внешних электросетей - во время работы генератора внешнее электрообеспечение может быть возобновлено и это приведет к короткому замыканию, сломает оборудование, вызовет пожар.
То есть, подключить электростанцию в ближайшую розетку в доме можно лишь в том случае, если вы предварительно отключили автоматы на щитке.
Если в доме (на даче) часто происходит отключение электрики, то рекомендуется подключить электростанцию с помощью перекидного рубильника или системы автоматического отключения резерва (АВР).
К перекидному рубильнику нужно подсоединить питание от электросети, снизу – кабель от электростанции. Средние контакты предназначены для подключения токоприемников электроэнергии. Обращаем внимание, что рубильник или АВР должен находиться после счетчика и вводного автоматического выключателя.
Если в доме сеть имеет 3 фазы (380 В), то рекомендуется сделать резервной только одну фазу для подключения ее к электростанции. На эту фазу можно подключить все важные электроприборы: освещение, холодильник, компьютер.
Подключение электростанции нужно доверить специалистам - это настоятельная рекомендация.
Категорически запрещено подключать генератор к домашней сети, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).
То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в доме, можно только при предварительном отключении автоматов на вводном щитке и проверив параметры розетки (10А -2,2 кВт или 15 А - 3,5 кВт).
Если электростанция имеет большую мощность, то подключать ее к розетке категорически запрещено. При превышении максимальной нагрузки может быть короткое замыкание в электрической проводке и пожар.
Запрещено хранить запас бензина рядом с генератором.
Важно! Ответственность за подключение генератора к сети несет владелец жилья.
Как уберечь себя от отравлений угарного газа
Угарный газ выделяется при использовании двигателей внутреннего горения в автомобилях, при работе дровяных, газовых, угольных печей, от портативных бензиновых генераторов, от каминов, от угольных грилей, от газовых нагревателей воды и керосиновых обогревателей.
В МОЗ рассказали, что угарный газ в кровеносной системе человека соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность переносить кислород к тканям и организм быстро чувствует его нехватку.
От объема концентрации его в воздухе и времени, в течении которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика.
Симптомы отравления:
- Головная боль
- Тошнота
- Ускоренное дыхание
- Слабость, сильное чувство усталости
- Спутанность сознания
- Головокружение и обмороки
Что нужно сделать при подозрении на отравление угарным газом
Отключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Вызовите специальную службу по номеру 104.
Если есть пострадавшие - вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Пострадавшим расстегните одежду и вынесите их на свежий воздух.
Кстати, ранее мы писали о том, как не угореть при использовании самодельных свечек, печей и осветительных приборов.
А также мы рассказывали о том, какие генераторы можно поставить на балконе.