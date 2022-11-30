Жителі Києва можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити

Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Це стосується не лише мешканців Києва, а й Львова та Сум.

Хто може отримати компенсацію за генератор

об'єднання спільників багатоквартирних будинків;

житлові кооперативи;

управдоми багатоквартирних будинків.

Ця програма покриває витрати лише юридичних осіб. Якщо мешканці кількох квартир купили генератор "у складчину" і за готівку, виплати їм не призначені.

Як отримати компенсацію (інструкція)

Насамперед виберіть генератор, який вам підходить. При покупці враховуйте вид приладу та його потужність.

Сплатіть покупку через банківські установи. Оплачувати потрібно лише через юридичну особу.

Після цього необхідні документи слід подати до районної державної адміністрації.

Які документи потрібно надати

заяву про часткове відшкодування вартості;

засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

копію протоколу співвласників про вибір управдому (якщо раніше не створили ОСББ);

засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Після цього має прийти компенсація за генератор протягом двох місяців. Держава компенсує 75% вартості генератора.

Важливо! Сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.