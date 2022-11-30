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Жителі Києва можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити

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Київ, Середа 30 листопада 2022 07:22
Жителі Києва можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити Фото: За куплений генератор можна отримати компенсацію (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Це стосується не лише мешканців Києва, а й Львова та Сум.

Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради.

Хто може отримати компенсацію за генератор

  • об'єднання спільників багатоквартирних будинків;
  • житлові кооперативи;
  • управдоми багатоквартирних будинків.

Ця програма покриває витрати лише юридичних осіб. Якщо мешканці кількох квартир купили генератор "у складчину" і за готівку, виплати їм не призначені.

Як отримати компенсацію (інструкція)

  • Насамперед виберіть генератор, який вам підходить. При покупці враховуйте вид приладу та його потужність.
  • Сплатіть покупку через банківські установи. Оплачувати потрібно лише через юридичну особу.
  • Після цього необхідні документи слід подати до районної державної адміністрації.

Які документи потрібно надати

  • заяву про часткове відшкодування вартості;
  • засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;
  • копію протоколу співвласників про вибір управдому (якщо раніше не створили ОСББ);
  • засвідчену копію видаткової накладної на генератор.

Після цього має прийти компенсація за генератор протягом двох місяців. Держава компенсує 75% вартості генератора.

Важливо! Сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, як безпечно підключити генератор у будинку.

Також ми розповідали про те, які генератори можна поставити на балконі.

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