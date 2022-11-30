Жителі Києва можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити
Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Це стосується не лише мешканців Києва, а й Львова та Сум.
Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради.
Хто може отримати компенсацію за генератор
- об'єднання спільників багатоквартирних будинків;
- житлові кооперативи;
- управдоми багатоквартирних будинків.
Ця програма покриває витрати лише юридичних осіб. Якщо мешканці кількох квартир купили генератор "у складчину" і за готівку, виплати їм не призначені.
Як отримати компенсацію (інструкція)
- Насамперед виберіть генератор, який вам підходить. При покупці враховуйте вид приладу та його потужність.
- Сплатіть покупку через банківські установи. Оплачувати потрібно лише через юридичну особу.
- Після цього необхідні документи слід подати до районної державної адміністрації.
Які документи потрібно надати
- заяву про часткове відшкодування вартості;
- засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;
- копію протоколу співвласників про вибір управдому (якщо раніше не створили ОСББ);
- засвідчену копію видаткової накладної на генератор.
Після цього має прийти компенсація за генератор протягом двох місяців. Держава компенсує 75% вартості генератора.
Важливо! Сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.
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