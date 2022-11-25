Генератор на балконе: какие устройства можно безопасно ставить

Постоянные атаки России по объектам энергосистемы Украины привели к массовому использованию генераторов. Однако такие устройства нельзя устанавливать где угодно, поскольку некоторые из них выделяют токсичные для человека газы и являются опасными для жизни.

О том, какие генераторы можно использовать на балконе, сообщают Vesti.ua.

Какие генераторы можно устанавливать на балконе

Покупать генератор нужно только у лицензированных продавцов. Использовать его в многоэтажках очень опасно. Устанавливать их можно только на открытом воздухе на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и гаражей.

Также важно следить, чтобы на генератор не попала вода. В противном случае он перегреется и возрастет риск возникновения пожара, если его не охладить перед заправкой топливом. Также он может ударить током и травмировать человека.

Генератор при работе выделяет токсичный газ. Поэтому следует при его использовании установить еще и детектор газа, чтобы не отравится.

Из-за длительных отключений электроэнергии в городах участились случаи, когда генераторы устанавливают на балконах квартир.

Однако это делать очень опасно. Для этого можно использовать только инверторные генераторы, которые являются полностью закрытым прибором с правильной синусоидой.

Цены на такие модели колеблются в пределах 20-40 тысяч гривен. Заказывать их стоит раньше времени, ведь из-за большого спроса их быстро разбирают. По некоторым данным, сейчас их в Украине нет в продаже, следующая партия прибудет в начале декабря.

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