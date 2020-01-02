ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виплату пенсій жителям ОРДЛО можуть відновити тільки після деокупацію, - Кулеба

Новини » Політика     02.01.2020 - 11:32
Виплату пенсій жителям ОРДЛО можуть відновити тільки після деокупацію, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна )

За його словами, зараз немає технічної можливості відновити виплату пенсій

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виплату пенсій жителям окупованої частини Донбасу можуть відновити після деокупацію. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз немає технічної можливості відновити виплату пенсій

"Для ЄС виплата пенсій на окупованій території - це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони так само розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інше - це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає. Тому рішення цієї проблеми безпосередньо зав'язано на процес деокупацію. буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи - можна буде рухатися далі", - сказав він.

Нагадаємо, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

У свою чергу, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші" Майже 200 тис. жителів ОРДЛО отримали російське громадянство
Новини України ДонбаспенсииОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся