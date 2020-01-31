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Снайпери "Л/ДНР" прикриваються маленькими дівчатками і жінками (відео)

STYLERВійна    31.01.2020 - 19:33
Снайпери "Л/ДНР" прикриваються маленькими дівчатками і жінками (відео)
На Донбасі бойовики прикриваються живим щитом (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі снайпери прикриваються жінками та дітьми

На Донбасі бойовики використовують в якості живих щитів дітей і жінок. Так, у Мар'їнці ворожі снайпери стріляють в українських військових з-за спини маленької дівчинки, знаючи, що відповіді не буде, йдеться в сюжеті ТСН.

Український військовослужбовець з позивним Патріот каже, що бойовики нерідко використовують дітей як прикриття. Був також випадок, коли ВСУ помічали "на тій стороні" жінку в сукні, з-під якої виднілися тактичні штани.

Ворожі снайпери ціляться не тільки у військових, але і в цивільних, які живуть на підконтрольній території. Люди в Мар'їнці через страх за своє життя кидають будинки і переселяються подалі від лінії вогню.

Навчених снайперів на боці бойовиків можуть вирахувати й знищити тільки високопрофесійні снайпери ЗСУ. Щоб зловити ворога на приціл, снайпери часто вичікують в укритті від декількох годин до тижня.

Наші бійці кажуть, що снайпери бойовиків не соромлячись стріляють по медиках і медичних машинах, постачальникам провізії.

На Донбасі бойовики прикриваються живим щитом (відео: YouTube/ТСН)

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