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У "ЛНР" вирішили розширити "межі" на всю Луганську область

Новини » Політика     18.12.2019 - 15:35
У "ЛНР" вирішили розширити "межі" на всю Луганську область
Ілюстративне фото (uadonbas.com)

Так званий "парламент ЛНР" прийняв відповідний "закон"

Так званий "парламент" незаконного формування "Луганська народна республіка" вирішив розширити "межі" на територію всієї Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Як повідомляється, російсько-окупаційні сили прийняли "закон", який встановлює так звані "межі" невизнаної "республіки" по кордонам Луганської області станом на 2014 рік, до початку війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше подібний "документ" було ухвалено так званим "парламентом ДНР". Тоді бойовики "ДНР" заявили, що даний "закон" нібито має сприяти формуванню нормативної бази у сфері "державної прикордонної політики".

Також РБК-Україна писало, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що незаконне формування не відмовиться від шляху на інтеграцію з Російською Федерацією навіть після зустрічі у нормандському форматі. Таку ж позицію висловив і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Крім того, 12 грудня Верховна рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Цим рішенням дію закону було продовжено до 31 грудня 2020 року. Закон фактично не вводиться в дію через невиконання мінських домовленостей щодо мирного врегулювання російською стороною.

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