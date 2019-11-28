Жителів Києва попередили про небезпеку: названа причина

Жителів Києва попередили про небезпеку (фото: РБК-Україна)

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві та області ввечері 28 листопада був оголошений підвищений рівень небезпеки через туман, який значно ускладнить пересування по дорогах, особливо в нічний час.

Попередження з'явилося у прес-службі Українського гідрометцентру, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Варто відзначити, що така синоптична ситуація буде спостерігатися протягом ночі, а також вранці 29 листопада. У ДСНС радять відкласти заплановані поїздки, якщо є така можливість.

Видимість на дорогах буде в межах 200-500 метрів, що може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Жителів Києва попередили про небезпеку (фото: pixabay.com)

Синоптики присвоїли метеорологічному попередженню перший, "жовтий" рівень небезпеки.

Крім того, туман в четвер увечері і вранці в п'ятницю буде на значній території країни.

В Укргідрометцентрі також попередили про сильний дощ, а місцями з мокрим снігом, на Закарпатті.