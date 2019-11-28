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Жителей Киева предупредили об опасности: названа причина

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 22:07
Жителей Киева предупредили об опасности: названа причина
Жителей Киева предупредили об опасности (фото: РБК-Украина)

В Киеве объявлен желтый уровень опасности

В Киеве и области вечером 28 ноября был объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана, который значительно усложнит передвижение по дорогам, особенно в ночное время.

Предупреждение появилось в пресс-службе Украинского гидрометцентра, а также Госдарственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что такая синоптическая ситуация будет наблюдаться на протяжение ночи, а также утром 29 ноября. В ГСЧС советуют отложить запланированные поездки, если есть такая возможность.

Видимость на дорогах будет в пределах 200-500 метров, что может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Жителей Киева предупредили об опасности: названа причина

Жителей Киева предупредили об опасности (фото: pixabay.com)

Синоптики присвоили метеорологическому предупреждению первый, "желтый" уровень опасности.

Кроме того, туман вечером в четверг и утром в пятницу будет на значительной территории страны.

В Укргидрометцентре также предупредили о сильном дожде, а местами с мокрым снегом на Закарпатье.

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