Жителей Киева предупредили об опасности: названа причина

В Киеве объявлен желтый уровень опасности
В Киеве и области вечером 28 ноября был объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана, который значительно усложнит передвижение по дорогам, особенно в ночное время.
Предупреждение появилось в пресс-службе Украинского гидрометцентра, а также Госдарственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Стоит отметить, что такая синоптическая ситуация будет наблюдаться на протяжение ночи, а также утром 29 ноября. В ГСЧС советуют отложить запланированные поездки, если есть такая возможность.
Видимость на дорогах будет в пределах 200-500 метров, что может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.
Жителей Киева предупредили об опасности (фото: pixabay.com)
Синоптики присвоили метеорологическому предупреждению первый, "желтый" уровень опасности.
Кроме того, туман вечером в четверг и утром в пятницу будет на значительной территории страны.
В Укргидрометцентре также предупредили о сильном дожде, а местами с мокрым снегом на Закарпатье.