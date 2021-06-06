На Україну насувається сезон дощів: які області затоплюватиме
Погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме нам вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.
Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.
У найближчі п'ять днів в Україні буде дуже багато дощів, місцями з грозами, шквалами і градом
Так, 7 червня, дощі з грозами ймовірні по всій території країни. Синоптики прогнозують, що при грозах можливе посилення вітру і град. Температура завтра вдень +21+24 градуси.
Скрін: Погода в Україні 7 червня (meteo.gov.ua)
8-9 червня знову дощі та грози майже по всій Україні (крім Закарпаття). Температура +21+24, але на Заході стане трохи тепліше - до +26 градусів.
Скрін: Погода в Україні 8-9 червня (meteo.gov.ua)
У четвер-п'ятницю, 10-11 червня, синоптики знову прогнозують дощі та грози, які цього разу охоплять усі області. При цьому потеплішає до +22+26 по всій країні.
Скрін: Погода в Україні 10-11 червня (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою в Києві наступного тижня
У Києві весь тиждень буде дощовим, часом з грозами. У понеділок 7 червня, синоптики прогнозують сильні опади. А найближче прояснення очікується хіба що наступного понеділка. Температура наступного тижня +21+23, ночі будуть теплими, +14+16 градусів.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Про те, що в Україні наступного тижня буде багато дощів раніше попередила також синоптик Наталка Діденко.