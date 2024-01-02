Мужчина с Почаева придумал хитрый способ, как "откосить" от представителей ТЦК на улице

Что известно об инциденте

"При патрулировании улиц Почаева работники территориального центра комплектования остановили прохожего. Его попросили предъявить документы. Мужчина предоставил справку об отсрочке и временном удостоверении, которое освобождает его от мобилизации", - рассказывают правоохранители.

Военные заподозрили, что документы не действительны, а потому вызвали работников полиции. Справка и удостоверение были изъяты и направлены на экспертизу. Впоследствии оказалось, что справка и удостоверение являются поддельными.

"Когда к жителю Почаева пришли люди в форме, то он признался, что все купил. Мужчине объявили подозрение в соответствии с частью 4 статьи 358 УКУ - использование заведомо поддельного документа", - отмечают в полиции.

Какое наказание грозит мужчине

Использование заведомо поддельного документа карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Также правоохранители отмечают, что сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя согласно статье 366 УКУ - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и где производит и продает "липовые" документы. Продолжается досудебное расследование.

Добавим, что во время действия военного положения все граждане Украины обязаны носить при себе документы, удостоверяющие личность. А мужчины призывного возраста должны также иметь военный билет.