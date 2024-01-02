Житель Тернопільщини вигадав хитрий спосіб, як "відкосити" від представників ТЦК на вулиці

Що відомо про інцидент

"Під час патрулювання вулиць Почаєва працівники територіального центру комплектування зупинили перехожого. Його попросили пред'явити документи. Чоловік надав довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації", - розповідають правоохоронці.

Військові запідозрили, що документи не справжні, а тому викликали працівників поліції. Довідку та посвідчення вилучили та направили на експертизу. Згодом виявилося, що довідка, і посвідчення є підробленими.

"Коли до жителя Почаєва прийшли люди у формі, то він зізнався, що усе купив. Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 358 ККУ - використання завідомо підробленого документа", - зазначають у поліції.

Яке покарання загрожує чоловіку

Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Також правоохоронці зазначають, що зараз вирішується питання ще й про притягнення порушника згідно зі статтею 366 ККУ - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Зараз правоохоронні органи з'ясовують, хто і де виготовляє та продає "липові" документи. Триває досудове розслідування.

Додамо, що під час дії воєнного стану усі громадяни України зобов'язані носити при собі документи, які засвідчують особу. А чоловіки призовного віку повинні також мати військовий квиток.