Житель Криму розповів правду про "русский мир" на півострові (відео)

У Криму панує розруха після окупації (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явився відео-розповідь молодої людини з Криму про життя в окупації

У Криму після окупації Росією стало жити набагато важче. На півострові панує розруха і злидні. Про це на відео розповів житель Криму, ролик у себе на сторінці в соцмережі опублікував український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Правда про окупований Крим не з вуст кремлівських пропагандистів. Все частіше молодь починає викладати у соцмережі такі відео", – написав укрианский військовий.

За словами хлопця з відео, в Криму нереально знайти хорошу і високооплачувану роботу. З мобільним зв'язком на анексованому півострові теж проблеми, немає вибору мобільних операторів.

"В Криму знайти роботу особливо в не сезон дуже важко. У сезон вона є, навіть беруть без досвіду. Але в не сезон тобі тут робити нічого. Тому якщо ти їдеш в Крим в якості заробітку, ти не за адресою", – розповів хлопець.

За словами кримчанина, у них дуже високі ціни на продукти харчування і це відбивається на стані людей. Дуже багато відмовляють собі в найнеобхіднішому. На це впливають санкції, які як відомо накладені на Росію.

"Санкції, постійно санкції. Постійно стикаюся з цим, коли не можу зайти на деякі сервіси Google, припустимо. Постійно блокують, доводиться користуватися VPNами. Дуже великий відсоток бідного населення в Криму, жебраків та інвалідів", – резюмував хлопець.

Відео можна подивитися тут.