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Кримський міст скоро зруйнується: на ньому помітили фатальний знак

STYLERЖиття    26.12.2019 - 08:42
Кримський міст скоро зруйнується: на ньому помітили фатальний знак
Кримський міст незабаром зруйнується (most.life)

Помічена ознака швидкого руйнування моста через Керченську протоку

Кримський міст може незабаром зруйнується. Так вважає блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Справа в тому, що по мосту, який з'єднує Росію і півострів Крим поїхав пропгандист "ДНР" британець Грем Філіппс, а його появу завжди вважають фатальною, адже після його візитів трапляються вбивства і дивні події. До речі, після зустрічі з Філіпсом загинули ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, терористи Моторола Арсен Павлов і Гіві Михайло Товстих, а також доктор Ліза.

"Це всі знають – Гремка як чорна мітка! Місток, це для тебе!" – йдеться в повідомленні.

Кримський міст скоро зруйнується: на ньому помітили фатальний знакГрем Філіппс проїхав по Кримському мосту (фото: twitter.com/KrimRt)

У коментарях користувачі відреагували на цей факт.

  • Не обзивайте Групу Бада бум... Вони в Крим не їздять. І музика у них справжня...
  • "Яка огидна пика!"(С)
  • Брехня! Мосту немає!

Кримський міст скоро зруйнується: на ньому помітили фатальний знакСкріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Філіппс вже відрізнявся в різних дивних акціях. Наприклад, в німецькому Мюнхені прокремлівський пропагандист Грем Філліпс поглумився над пам'ятником провіднику ОУН Степану Бандері.

До речі, британець - співробітник російських державних телеканалів Russia Today і Звезда. Він здобув популярність в ході своєї пропагандистської роботи в період Евромайдана в Україні в кінці 2013 - початку 2014 року і під час бойових дій на Донбасі.

У червні 2014 року Філліпс був затриманий СБУ і був видворений з України. Після цього Філліпс повернувся в Росію, а звідти - на окупований Донбас.

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