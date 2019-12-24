Запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам неприємним сюрпризом

Кримський міст (Фото: most.life)

У прокуратурі відреагували на запуск залізничного сполучення Кримським мостом

Запуск поїздів по Кримському мосту після оголошення про закінчення будівництва і відкриття залізничного сполучення між анексованим українським півостровом і територією РФ загрожує окупантам кримінальною справою. Про це заявив прокурор АРК Ігор Поночовний в ефірі Радіо "Крим.Реалії".

У Росії заявили про отримання 23 грудня висновку про відповідність об'єкта технічним регламентам та дозволу на введення в експлуатацію залізничної частини транспортного переходу. Перший поїзд відправили вчора з Санкт-Петербурга до Севастополя, і він має прибути 25-го (час у дорозі - 43,5 години).

За словами Поночовного, щойно склад опиниться на захопленій РФ території України, послідує реакція відомства.

Найімовірніше, це буде кримінальне провадження, адже порушується порядок в'їзду-виїзду на окуповану територію (за законом потрапити в Крим можна тільки через КПП між Херсонською областю та півостровом).

Прокурор нагадав, що потрапляння громадян у Крим іншим шляхом розцінюється як адміністративне правопорушення, а якщо метою такого візиту було нанесення шкоди - то кримінальне.

"Також є стаття, яка передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Однозначно діям компанії-перевізника буде дана оцінка. У нас уже є практика, коли одній особі було оголошено підозру після того, як ряд авіакомпаній продавали в Україні квитки на окупований півострів. Тобто ми моніторимо ситуацію, і реакція від нас однозначно буде", - сказав Поночовний.

Також він вказав на інші виробництва щодо "Керченського мосту". Зокрема, справа стосується екологічних злочинів, оскільки будівництво цього об'єкта завдало шкоди Азовському морю і Керченській протоці (замулювання і загибель різних видів морських тварин).

Прокурор наголосив, що в принципі саме будівництво окупантами Кримського моста з політичної точки зору незаконне, оскільки РФ не має юрисдикції на території українського півострова.

Відео: Запуск поїздів по Кримському мосту обернеться кримінальною справою