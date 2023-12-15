Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: "Мы отказываем себе"

Блоггерша Кристина Решетник, жена известного ведущего Григория Решетника, рассказала о заработках и планировании бюджета семьи. Как оказалось, сейчас она и ее избранник "в чем-то себе отказывают".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Решетник рассказала в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.

Сколько зарабатывает жена Решетника

Блогерша шутит: "Есть мои деньги, а есть общие деньги, которые зарабатывает муж". Сейчас она активно развивает свою страницу в Instagram, берет рекламу и отмечает, что у нее "родная" аудитория.

Решетник не стала говорить, сколько конкретно зарабатывает в месяц, но Демин отметил, что по его приблизительным подсчетам она может получать 3-4 тысячи долларов (примерно 111-148 тысяч гривен).

Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

На что тратят деньги Решетники

Действительно ли эти суммы правдивы - неизвестно. Решетник не стала подтверждать или опровергать слова Демина. Но она отметила, что сейчас они тратят деньги не на себя.

"За последние два года вообще очень многое изменилось в жизни, и вообще отношение к каким-то материальным вещам, к хотелкам, так сказать... Это все настолько уже стало второстепенным. Мы очень много финансов тратим на наших детей, им вот как раз не отказываем ни в чем", - заявила супруга ведущего.

Жена Решетника рассказала, на что идет бюджет семьи (скриншот)

При этом Решетник добавила, что ей уже давно было нужно сменить авто, но она этого не делает.

"А мы отказываем себе в чем-то. То есть я езжу на автомобиле, который мне Гриша подарил 10 лет назад на рождение Ивана. И нам уже и нужно было, потому что у нас увеличилась семья и вроде бы нужно было, но мы понимаем, что это сейчас абсолютно неуместно", - пояснила она.

Старшие дети Решетников (супруги воспитывают трех сыновей) учатся в частной школе. Блогер отмечает, что сейчас для нее это главное.