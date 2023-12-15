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Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: "Мы отказываем себе"

Пятница 15 декабря 2023 19:10
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Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: "Мы отказываем себе" Сколько тратит семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Блоггерша Кристина Решетник, жена известного ведущего Григория Решетника, рассказала о заработках и планировании бюджета семьи. Как оказалось, сейчас она и ее избранник "в чем-то себе отказывают".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Решетник рассказала в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.

Сколько зарабатывает жена Решетника

Блогерша шутит: "Есть мои деньги, а есть общие деньги, которые зарабатывает муж". Сейчас она активно развивает свою страницу в Instagram, берет рекламу и отмечает, что у нее "родная" аудитория.

Решетник не стала говорить, сколько конкретно зарабатывает в месяц, но Демин отметил, что по его приблизительным подсчетам она может получать 3-4 тысячи долларов (примерно 111-148 тысяч гривен).

Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: &quot;Мы отказываем себе&quot;Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

На что тратят деньги Решетники

Действительно ли эти суммы правдивы - неизвестно. Решетник не стала подтверждать или опровергать слова Демина. Но она отметила, что сейчас они тратят деньги не на себя.

"За последние два года вообще очень многое изменилось в жизни, и вообще отношение к каким-то материальным вещам, к хотелкам, так сказать... Это все настолько уже стало второстепенным. Мы очень много финансов тратим на наших детей, им вот как раз не отказываем ни в чем", - заявила супруга ведущего.

Жена Решетника рассказала о бюджете семьи во время войны: &quot;Мы отказываем себе&quot;Жена Решетника рассказала, на что идет бюджет семьи (скриншот)

При этом Решетник добавила, что ей уже давно было нужно сменить авто, но она этого не делает.

"А мы отказываем себе в чем-то. То есть я езжу на автомобиле, который мне Гриша подарил 10 лет назад на рождение Ивана. И нам уже и нужно было, потому что у нас увеличилась семья и вроде бы нужно было, но мы понимаем, что это сейчас абсолютно неуместно", - пояснила она.

Старшие дети Решетников (супруги воспитывают трех сыновей) учатся в частной школе. Блогер отмечает, что сейчас для нее это главное.

Напомним, недавно Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Хью Джекман после развода закрутил роман с замужней актрисой.

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