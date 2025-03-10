Женщины на камеру едят тюльпаны и это стало трендом в TikTok. Безопасно ли такое "увлечение"

В TikTok появился новый тренд, который "завирусился" после 8 марта. Женщины, которым дарили тюльпаны, теперь едят цветы на камеру.

Почему появился такой тренд и можно ли есть тюльпаны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, в последние дни в соцсетях можно увидеть немало видео, на которых женщины пробуют свои букеты на вкус. Кому-то это нравится, потому что цветы якобы похожи на горох или даже что-то сладкое, а кто-то не может себя заставить проглотить лепестки, ведь брезгует.

Но это еще не все. Уже нашлись блогеры, которые начали не просто есть сырые тюльпаны. Лепестки цветов уже даже попробовали приготовить в кляре. И "блюдо", как уверяет одна из женщин, чем-то похоже на цветную капусту.

Можно ли есть тюльпаны

Одна из блогерш прямо спросила об этом у продавщицы, у которой покупала цветок для своего обзора. Та сразу ответила, что это очень опасно, ведь в лепестках, стеблях и листьях могут быть нитраты. Впрочем, это почему-то не остановило женщину, а потому она тоже решила попробовать тюльпан. Результатом, кстати, она была недовольна.

Оказалось, что тюльпаны действительно ели, но во времена Второй мировой, когда люди были вынуждены спасаться от голода всеми возможными способами. Впрочем, тогда цветки были другими.

Все дело в том, что сейчас, а особенно накануне праздников, флористы стремятся получить максимально устойчивый к морозам и транспортировке цветок. И для того, чтобы у тюльпана были упругие и "хрустящие" листья и лепестки, их часто подкармливают.



Чем опасны тюльпаны (фото: freepik.com)

Для этого не всегда используются безопасные и природные удобрения. И поэтому тюльпаны, которые продаются в магазинах, могут быть с нитратами и химикатами. А это, конечно же, опасно.

Кстати, во время Второй мировой люди ели не только лепестки и стебли тюльпанов, но и луковицы. Известно, что актриса Одри Хепберн, которая в те годы была маленькой, также голодала. И поэтому она ела луковицы (из них делали муку и пекли пирожные), но это, как и все события, негативно сказались на ее здоровье.

Луковицы тюльпанов содержат тюлипозид A, который может вызвать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью. Поэтому тюльпаны считаются условно ядовитыми растениями.

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