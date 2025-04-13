Сколько подушек нужно для здорового сна - одна или две?
Сон - ключ к хорошему самочувствию, и даже такая деталь, как количество подушек, может влиять на здоровье спины и качество отдыха. Некоторые не могут заснуть без двух подушек, а другие комфортно чувствуют себя только с одной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Сколько подушек выбрать
Если вы плохо спите на своих текущих подушках, то пришло время их сменить. Некоторые люди предпочитают мягкие подушки, тогда как другие более твердые.
В частности, если вы не уверены, какой тип подушек вам больше всего нравится, посетите магазин лично и попробуйте разные типы. Рассмотрите различные материалы наполнителя, от пены с эффектом памяти до пуховых перьев и различных форм. Хотя этот процесс может занять много времени, тело будет благодарно за дополнительное внимание и усилия.
Поиск идеальной подушки приблизит вас к определению того, подходит ли вам одна или две подушки. Если ваша идеальная подушка - это толстая клиновидная, то одной может быть достаточно. Но если вы выберете мягкую тонкую подушку, то стоит выбрать две.
Одна подушка под головой - обычно самый здоровый и комфортный вариант. Вторая может быть полезной под колени или между ногами для дополнительной поддержки тела.
Важно знать, что слишком большая высота подушки нарушает положение позвоночника и может вызвать боль в шее.
Правильное положение во время сна
Те, кто спит на боку, часто отдают предпочтение подушкам средней жесткости.
Физиотерапевт Дхара Шах рассказал, что людям, которые спят на животе, следует использовать мягкую и тонкую подушку. Тогда как людям, которые спят на спине, стоит подложить подушку под колени и голову.
Другие физические потребности или заболевания также играют важную роль в выборе идеальной подушки.
Обращай внимание на высоту подушки - она должна держать голову на одном уровне с позвоночником. Материал наволочки - лучше выбирать натуральные ткани (хлопок, лен, бамбук).
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