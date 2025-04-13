Сколько подушек нужно для здорового сна - одна или две?

Сон - ключ к хорошему самочувствию, и даже такая деталь, как количество подушек, может влиять на здоровье спины и качество отдыха. Некоторые не могут заснуть без двух подушек, а другие комфортно чувствуют себя только с одной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Сколько подушек выбрать

Если вы плохо спите на своих текущих подушках, то пришло время их сменить. Некоторые люди предпочитают мягкие подушки, тогда как другие более твердые.

В частности, если вы не уверены, какой тип подушек вам больше всего нравится, посетите магазин лично и попробуйте разные типы. Рассмотрите различные материалы наполнителя, от пены с эффектом памяти до пуховых перьев и различных форм. Хотя этот процесс может занять много времени, тело будет благодарно за дополнительное внимание и усилия.

Поиск идеальной подушки приблизит вас к определению того, подходит ли вам одна или две подушки. Если ваша идеальная подушка - это толстая клиновидная, то одной может быть достаточно. Но если вы выберете мягкую тонкую подушку, то стоит выбрать две.

Одна подушка под головой - обычно самый здоровый и комфортный вариант. Вторая может быть полезной под колени или между ногами для дополнительной поддержки тела.

Важно знать, что слишком большая высота подушки нарушает положение позвоночника и может вызвать боль в шее.

Правильное положение во время сна

Те, кто спит на боку, часто отдают предпочтение подушкам средней жесткости.

Физиотерапевт Дхара Шах рассказал, что людям, которые спят на животе, следует использовать мягкую и тонкую подушку. Тогда как людям, которые спят на спине, стоит подложить подушку под колени и голову.

Другие физические потребности или заболевания также играют важную роль в выборе идеальной подушки.