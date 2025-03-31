Самая распространенная ошибка, которую делают все при бессоннице
Бессонница или трудности с засыпанием является распространенной проблемой. Худшей привычкой является лежать в постели и заставлять себя заснуть. Как оказалось, это ни к чему хорошему не приводит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу Оксфордского университета.
Чего избегать
Иногда люди могут испытывать разные способы, чтобы помочь себе быстрее заснуть: от приема магния за час и избегания кофеина и телефонов перед сном.
Рэйчел Шарман, старший научный сотрудник отдела клинической неврологии медицины сна призывает не пытаться заставить себя заснуть.
"Если вы в постели и не можете заснуть, то не пытайтесь это сделать, потому что вы этого не сделаете. Чем больше вы пытаетесь, тем меньше вероятность, что вы ляжете спать", - отметила эксперт.
Вместо этого исследователь рекомендует встать с кровати и сесть где-то поудобнее, чтобы почитать книгу, пока вы не почувствуете сонливость и усталость. Чем дольше вы остаетесь в постели и не можете заснуть, тем больше ваш мозг будет считать вашу спальню местом пробуждения, а не местом сна.
Как правильно подготовиться ко сну
Эксперт отметила, что важно определять приоритет своего сна. Вы также должны попытаться подготовиться ко сну с помощью правильной процедуры отдыха.
"Нашему мозгу нужна тишина со дня, прежде чем мы сможем хорошо и спокойно спать", - пояснила Рейчел
Стоит начинать эту процедуру с 90 или 60 минут. Это может включать приглушение света, немного отдыха, чтение книги и приятная атмосфера.
Важно также убедиться, что ваша спальня подходит для сна. По словам исследователя, идеальная температура составляет около 19C, в комнате должно быть тихо и темно.
Взрослым нужно в среднем от семи до девяти часов сна в сутки. Если вы боретесь с бессонницей и пытались изменить свои привычки сна, вам следует обратиться к врачу.
Метод 4-7-8
Вдохните через нос на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд и выдохните через рот на 8 секунд. Это поможет успокоить нервную систему и быстрее заснуть.
Важно также ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.
Вас может заинтересовать
- Лучшая поза для сна, которая поможет избежать боли в спине и шее
- 5 привычек, чтобы утром просыпаться бодрыми и энергичными
- Две добавки, которые помогут легко избежать стресса и проблем со сном
@uni.of.oxford ‘Do not try and force yourself to go to sleep’ #worldsleepday #sleepday #oxford #oxforduni #sleephack #sleepresearcher #oxfordacademic original sound - University of Oxford
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.