Самая распространенная ошибка, которую делают все при бессоннице

Бессонница или трудности с засыпанием является распространенной проблемой. Худшей привычкой является лежать в постели и заставлять себя заснуть. Как оказалось, это ни к чему хорошему не приводит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу Оксфордского университета.

Чего избегать

Иногда люди могут испытывать разные способы, чтобы помочь себе быстрее заснуть: от приема магния за час и избегания кофеина и телефонов перед сном.

Рэйчел Шарман, старший научный сотрудник отдела клинической неврологии медицины сна призывает не пытаться заставить себя заснуть.

"Если вы в постели и не можете заснуть, то не пытайтесь это сделать, потому что вы этого не сделаете. Чем больше вы пытаетесь, тем меньше вероятность, что вы ляжете спать", - отметила эксперт.

Вместо этого исследователь рекомендует встать с кровати и сесть где-то поудобнее, чтобы почитать книгу, пока вы не почувствуете сонливость и усталость. Чем дольше вы остаетесь в постели и не можете заснуть, тем больше ваш мозг будет считать вашу спальню местом пробуждения, а не местом сна.

Как правильно подготовиться ко сну

Эксперт отметила, что важно определять приоритет своего сна. Вы также должны попытаться подготовиться ко сну с помощью правильной процедуры отдыха.

"Нашему мозгу нужна тишина со дня, прежде чем мы сможем хорошо и спокойно спать", - пояснила Рейчел

Стоит начинать эту процедуру с 90 или 60 минут. Это может включать приглушение света, немного отдыха, чтение книги и приятная атмосфера.

Важно также убедиться, что ваша спальня подходит для сна. По словам исследователя, идеальная температура составляет около 19C, в комнате должно быть тихо и темно.

Взрослым нужно в среднем от семи до девяти часов сна в сутки. Если вы боретесь с бессонницей и пытались изменить свои привычки сна, вам следует обратиться к врачу.

Метод 4-7-8

Вдохните через нос на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд и выдохните через рот на 8 секунд. Это поможет успокоить нервную систему и быстрее заснуть.

Важно также ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

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