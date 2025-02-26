Зеленский присвоил парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно парамедику Ирине Цыбух. Она погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.
Руководительнице экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирине Цыбух присвоили звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Об Ирине Цыбух
Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове. Окончила Национальный университет "Львовская политехника".
В 2017 году присоединилась к команде "Суспільного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренеркой.
Полномасштабное вторжение РФ застало Ирину на востоке Украины. 24 февраля должно было состояться мероприятие с ее участием в Северодонецке. Вместо этого она вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой с 2014 года.
В составе батальона она обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала домедицинскую помощь.
Напомним, что Ирина погибла 29 мая во время ротации на Харьковщине. В июне она посмертно награждена орденом "За мужество" III степени.