Действительно ли овсянка так полезна, и можно ли ее есть каждый день

Ни для кого не секрет, что полезнее всего необработанная овсянка, то есть не в хлопьях. Овес следует замачивать на ночь, так как это поможет его правильному перевариванию.

Полезно ли есть овсянку каждый день, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Financial Express.

Чем полезна овсянка

Овес может снизить уровень холестерина и сахара в крови

Может защитить от болезней сердца и артериального давления

Употребление овсянки помогает похудеть

Крупа может помочь при запорах и улучшить работу кишечника

Овсянка также является пребиотиком, который улучшит вашу иммунную систему

Побочные эффекты употребления овсянки

Несомненно, овсянка - это здоровая пища, но употребление слишком большого количества овса может оказать негативное влияние на ваш организм. Вот некоторые побочные эффекты, о которых вам следует знать.

Овсянка является хорошим источником углеводов, но злоупотребление может привести к увеличению веса

Выбор диеты, состоящей только из овсянки, может лишить ваш организм возможности получать питание из других источников здоровой пищи.

Слишком много этого продукта может привести к недостаточному питанию и потере мышечной массы.

Регулярное употребление может привести к вздутию живота

Как правильно есть овсянку?

По мнению экспертов, крупу следует замачивать на ночь, так как это поможет ее правильному перевариванию. Включать овес в свой рацион следует постепенно. Одна чашка овсянки - это здоровая порция еды.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна чашка овсянки содержит 154 калории, 27 граммов углеводов и 4 г клетчатки.