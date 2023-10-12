Действительно ли овсянка так полезна, и можно ли ее есть каждый день
Ни для кого не секрет, что полезнее всего необработанная овсянка, то есть не в хлопьях. Овес следует замачивать на ночь, так как это поможет его правильному перевариванию.
Полезно ли есть овсянку каждый день, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Financial Express.
Чем полезна овсянка
- Овес может снизить уровень холестерина и сахара в крови
- Может защитить от болезней сердца и артериального давления
- Употребление овсянки помогает похудеть
- Крупа может помочь при запорах и улучшить работу кишечника
- Овсянка также является пребиотиком, который улучшит вашу иммунную систему
Побочные эффекты употребления овсянки
Несомненно, овсянка - это здоровая пища, но употребление слишком большого количества овса может оказать негативное влияние на ваш организм. Вот некоторые побочные эффекты, о которых вам следует знать.
- Овсянка является хорошим источником углеводов, но злоупотребление может привести к увеличению веса
- Выбор диеты, состоящей только из овсянки, может лишить ваш организм возможности получать питание из других источников здоровой пищи.
- Слишком много этого продукта может привести к недостаточному питанию и потере мышечной массы.
- Регулярное употребление может привести к вздутию живота
Как правильно есть овсянку?
По мнению экспертов, крупу следует замачивать на ночь, так как это поможет ее правильному перевариванию. Включать овес в свой рацион следует постепенно. Одна чашка овсянки - это здоровая порция еды.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна чашка овсянки содержит 154 калории, 27 граммов углеводов и 4 г клетчатки.
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