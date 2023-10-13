Названы пищевые привычки, которые помогут замедлить старение после 50 лет

За состоянием здоровья важно следить в любом возрасте. Есть определенные продукты, которые помогут замедлить старение после 45-50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Важно помнить, что процесса старения не избежать, но организм будет хорошо реагировать на полезные привычки, если вам 45, 50 и более лет. Это поможет поддержать здоровье сердца и защититься от болезней.

Ешьте продукты с клетчаткой

Получение достаточного количества пищевых волокон в ежедневном рационе может помочь снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и высокого кровяного давления.

Клетчатка играет значительную роль в понижении веса, сокращает риск возрастных заболеваний. Следует попробовать включить в ежедневный рацион больше цельнозерновых продуктов, чечевицы, овощей и фруктов.

Продукты, богатые белком

Для того чтобы бороться с возрастной потерей мышечной массы, нужно есть достаточно белка.

Действенным будет, если совмещать диету с высоким содержанием белка и спорт. Это поможет поддерживать здоровый рост мышц с возрастом.

Чтобы получить больше белка в своем рационе, сосредоточьтесь на нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт.

Полезные жиры

Риск сердечно-сосудистых заболеваний может увеличиться в возрасте от 45 до 55 лет. Поэтому важно сосредоточиться на здоровье сердца. Один из основных способов сделать это - включить в рацион полезные жиры. Это может помочь снизить риск ишемической болезни сердца.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах, авокадо и некоторых маслах, могут помочь снизить риск гипертонии. Рекомендуют принимать добавки из омега-3.

Больше растительной пищи

Добавление большего количества растительных продуктов в повседневное меню замедляет процесс старения.

Соединения AGE, содержащиеся во многих обработанных пищевых продуктах и продуктах животного происхождения, таких как обработанное красное мясо (бекон, сосиски и т.п.), часто связаны с болезнями сердца, ожирением, диабетом и гипертонией.

Однако продукты с высоким содержанием растительной пищи могут помочь увеличить продолжительность жизни. Также доказано, что растительная диета может играть определенную роль в замедлении старения кожи.