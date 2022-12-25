Женщина показала необычный способ избежать падения на льду (видео)

В Великобритании женщина придумала забавный способ передвижения на льду, чтобы избежать падений. Ей для этого понадобились самые обычные носки.

Оказалось, что этот способ передвижения на льду могли использовать наши предки. И он настолько прост, что многие задаются вопросом: "Почему я не додумался до этого раньше?"

Передвижение на льду в большинстве типов обуви может быть очень рискованным и опасным. Каждую зиму тысячи людей теряют равновесие и получают травмы на скользких тротуарах, дорогах и даже на крыльце собственных домов и во дворе.

На видео жительницы Британии видно, что она комфортно передвигается по льду в обычных ботинках. Но поверх обуви она надела обычные носки, чтобы не поскользнуться.

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"Абсолютно переломный момент. Когда на улице мороз, носки на ботинках. Самый лучший лайфхак на данный момент, на мой взгляд. Носки, надетые поверх обуви, чтоб не поскользнуться на льду", - отметила автор видео.

Этот способ на самом деле очень простой. Волокна носков прилипают ко льду и предотвращают скольжение. Это со стороны может выглядеть глупо или забавно, но люди подтверждают эффективность.