Топ самых плохих идей, как согреться зимой: так делать категорически нельзя

Зима связана с низкими температурами воздуха как на улице, так порой и в помещениях. Поэтому вопрос о том, как согреться, становится очень актуальным. Многие люди начинают использовать способы, которые не только не помогают согреться, но и вредят здоровью.

В МОЗ Украины назвали самые плохие идеи согревания зимой. Об этом говорится в Telegram-канале.

Греться алкоголем - плохая идея

Употребление спиртного в морозы или холода создает иллюзию тепла и одновременно с этим приводит к огромной потере тепла. Более того - прием алкоголя дает быстрое ощущение тепла из-за того, что сосуды расширяются. Но очень быстро человеку становится холоднее, чем было до приема алкоголя.

Не курите на холоде

Дело в том, что сигареты, в том числе и электронные, замедляют кровообращение в руках и ногах. А это приводит к еще большему замерзанию.

Украшения оставьте до теплых времен

Кольца замедляют движение крови в пальцах, и они быстрее замерзают. Любой металл очень быстро охлаждается и во время контакта с кожей может привести к обморожению. Поэтому в сильные холода не стоит носить не только кольца на пальцах, но и серьги и браслеты.

Как понять, что вы замерзли

Если вы чувствуете, что кожа замерзла, начала покалывать, появился зуд - нужно немедленно искать место, где можно согреться. Растирать кожу чем-либо, особенно снегом - категорически нельзя! Особенно, если кожа покраснела.

Что приводит к переохлаждению

1. Высокая влажность - даже длительное пребывание при температуре +5 +8 градусов при высокой влажности может привести к травме холодом.

2. Сильный ветер - он значительно увеличивает потерю тепла

3. Хронические заболевания

4. Слишком сильная усталость

5. Употребление алкоголя

6. В группе риска дети и пожилые люди - они особенно чувствительны к низким температурам из-за особенностей теплообменных процессов.

7. Ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды

Как проявляется сильное переохлаждение

Появляется лихорадка, слабость, усталость и сонливость

Развивается мелкое дрожание мышц и "гусиная кожа"

Если факторы охлаждения продолжают действовать, что дрожание достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры), сонливость переходит в расстройство сознания.

При увеличении холодовой дрожи, то наступает опасная гипотермия, которая может привести к остановке дыхания и сердца. Это состояние считается уже очень тяжелым, и пациент может быть без сознания. На этом этапе оказать помощь нужно крайне срочно, иначе человек может умереть.

Как оказать первую помощь при охлаждении

Избавьтесь от воздействия низких температур и убедитесь, что ситуация безопасна для вас и для пострадавшего.

Успокойте пострадавшего и объясните ему свои действия.

Вызывайте экстренную помощь и четко выполняйте инструкции диспетчера.

Переместите пострадавшего в теплое помещение. В помещении снимите холодную и влажную одежду.

Если пострадавший в сознании - дайте ему безалкогольный напиток. А потом накройте термоодеялом или любым теплым пледом.

Не оставляйте пострадавшего без присмотра до приезда скорой помощи. Если состояние начинает ухудшаться - повторно звоните диспетчеру скорой.

Если пострадавший потерял сознание - определите признаки жизни, и, если есть необходимость - начинайте сердечно-легочную реанимацию.