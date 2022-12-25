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Жінка показала незвичайний спосіб уникнути падіння на льоду (відео)

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Неділя 25 грудня 2022 19:31
Жінка показала незвичайний спосіб уникнути падіння на льоду (відео) Найпростіший спосіб уникнути падіння на льоду (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Великій Британії жінка вигадала забавний спосіб пересування на льоду, щоб уникнути падінь. Їй для цього знадобилися звичайні шкарпетки.

Своїм відео британка з ніком meels family Life поділилася у TikTok.

Виявилося, що цей спосіб пересування на льоду могли використати наші пращури. І він настільки простий, що багато хто ставить питання: "Чому я не додумався до цього раніше?"

Пересування на льоду у більшості типів взуття може бути дуже ризикованим та небезпечним. Кожної зими тисячі людей втрачають рівновагу і зазнають травм на слизьких тротуарах, дорогах і навіть на ґанку власних будинків та у дворі.

На відео мешканки Британії видно, що вона комфортно пересувається льодом у звичайних черевиках. Але поверх взуття вона одягла звичайні шкарпетки, щоб не посковзнутись.

Жінка показала незвичайний спосіб уникнути падіння на льоду (відео)

Скріншот

"Абсолютно переломний момент. Коли на вулиці мороз, шкарпетки на черевиках. Найкращий лайфхак на цей момент, на мій погляд. Шкарпетки, надіті поверх взуття, щоб не посковзнутися на льоду", - зазначила автор відео.

Цей спосіб насправді дуже простий. Волокна шкарпеток прилипають до льоду і запобігають ковзанню. Це може виглядати безглуздо чи смішно, але люди підтверджують ефективність.

  • Краще я виглядатиму безглуздо в шкарпетках поверх черевиків, ніж потім стрибатиму на милицях через перелом ноги.
  • А я завжди так роблю під час ожеледиці
  • Ми вже біжимо до магазину за шкарпетками!
  • Моя бабуся сказала мені так зробити ще багато років тому. Працює відмінно!
  • Найстаріший трюк. Молодець, що знову його відродила.

До речі, раніше ми розповідали про те, як пересуватися льодом, щоб не зламати собі кінцівки.

А також ми писали про те, як категорично не можна зігріватися взимку.

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