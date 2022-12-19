Как уберечь руки и ноги во время гололеда: самые простые меры безопасности

Зима в самом разгаре и погода преподносит сюрпризы в виде снега, метелей, гололеда и морозов. Ходить по улицам становится сложнее и есть большой риск получить травму на льду.

Есть несколько простых правил, которые вас уберегут от переломов и поездок в травмпункт. Что нужно знать - читайте ниже.

Как правильно ходить по льду

Постарайтесь не набирать скорость и ходите медленно

На льду делайте небольшие шаги

Колени держите полусогнутыми, а ноги расслабьте

Не держите руки в карманах

Не отвлекайтесь на посторонние вещи - например на телефон

В темное время суток обязательно носите с собой фонарик

Следите за движением других пешеходов, собак и детей - часто именно они становятся причиной падения

На ступеньках держитесь за перила - их придумали не просто так

Будьте внимательны на уличной плитке, при входе в магазины и здания - там может быть вдвойне скользко

По возможности избегайте перемещений при температуре -2 и +2 градуса. Травматологи называют такую погоду самой опасной - переломов и вывихов в разы больше.

Наступайте не на пятку, а на всю поверхность подошвы - ровно. Кстати, в сочетании с маленькими шагами это создает походку пингвина.

Одежда должна быть удобной и не сковывать ваши движения. Большое значение имеет куртка - если она длинная, то не должна быть очень узкой.

Не загораживайте себе обзор объемным капюшоном или шапкой.

Если несете пакеты - распределите их между руками так, чтобы вес был равномерным.

А что делать с обувью

Для зимней погоды выбирайте обувь на тракторной и нескользкой подошве. Подойдет обувь с резиновой рифленой подошвой. Рисунок должен быть глубоким с мелкими насечками.

Как вариант - купите обычное ледоступы и нацепите их на свои сапоги. Стоят они менее 100 гривен, но они могут вас уберечь от травмы.

На подошву можно наклеить резиновую прокладку, стойкий войлок, кусочек наждачной бумаги. На самый крайний случай - натяните большой хлопчатобумажный носок на ботинок - дойдете до дома в целости.

Следите, чтобы ваша обувь была правильно зашнурована и фиксировала ногу в ботинке. При этом нога не должна быть пережата. Длинные шнурки можно обмотать вокруг лодыжки.

Избегайте очень объемной платформы и каблуки выше 3-4 см. Также противопоказана обувь на абсолютно плоской подошве.

Если поскользнулись

Первая реакция - присядьте. С меньшей высоты падать не так больно. Если есть что-то в руках - бросайте сразу же. Машите руками, чтобы удержать равновесие.

Если начинаете падать, напрягите мышцы и попытайтесь сгруппироваться. Если падаете на спину - раскиньте руки в стороны, чтобы не отбить локти. Выгните спину дугой и тяните подбородок к груди - это спасет от удара затылок.

Если получится - перенесите вес тела вбок - падение на спину считается самым травмоопасным.

Летите вперед - согните руки в локтях и немного напрягите, чтобы амортизировать удар. Оттолкнитесь ногами вперед.

При падении на бок, не расставляйте руки в сторону, прижмите их к телу. Ноги тяните к груди.

Если падаете на лестнице - закрывайте руками голову и лицо. Не пытайтесь тормозить падение, иначе переломов будет больше.

Берегите от падения ягодицы - риск травмы копчика или перелом шейки бедра.

Ладонь вытянутой руки - риск сложных переломов

Колени - риск травмы коленной чашечки

Локти - риск перелома ключицы

При падении и ушибах - обращайтесь в травмпункт для осмотра, так как не все травмы проявляются сразу.