Внук решил убрать старый заброшенный гараж бабушки и нашел там настоящее сокровище: что там было

Молодой человек по имени Эриегин нашел в заброшенном гараже своей бабушки настоящее сокровище. Парень решил помочь ей разобрать хлам, который собирался там годами и под горой разных вещей он нашел два коллекционных автомобиля 80-х годов.

Что это за автомобили и как они попали в гараж старушки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Autoevolution.

Удивлению внука не было предела, когда он нашел в старом заброшенном гараже бабушки два суперкара - Lamborghini Countach и Ferrari 308. Выяснилось, что эти автомобили простояли там, заваленные хламом и одеждой более 20 лет.

Дедушка парня был владельцем фирмы по прокату суперкаров и после банкротства своей компании в 2000-х годах из-за непомерных расходов на страхование, он большинство авто распродал, а эти две - тихонько загнал в свой гараж. Вскоре старика не стало, а машины так и остались стоять в гараже.

Состояние легендарных автомобилей не очень хорошее и самостоятельно передвигаться они не могут. А у Lamborghini вообще нет руля. Эриегин решил машины отреставрировать, потому что это ценные коллекционные модели, которые стоят сотни тысяч долларов.

Внук нашел в гараже бабушки заброшенные суперкары (фото: u/eriegin)

К примеру, цена Lamborghini Countach в 1981 году достигает 500 000 долларов. Это версия LP500S с 4,8-литровым V12 на 380 л. с., способная разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 293 км/ч. Таких было всего 321 экземпляр и производили их в Сант-Агата-Болоньезе в Италии.

Ferrari 308 значительно дешевле - стоит примерно 80 000 долларов. Пока год выпуска и версия модели не установлены, но известно, что такие суперкары комплектовали 3,0-литровым V8 мощностью от 205 до 255 сил. Вероятно, это 308 модель.