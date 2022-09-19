Як жила Єлизавета II. Правила від королеви Британії, яку сьогодні оплакує весь світ

Королева Єлизавета II прожила 96 років і сиділа за престолом Великобританії майже 71 рік. За цей час вона стала коханою дружиною, турботливою мамою та поважною монархинею.

У день її похорону, 19 вересня, пропонуємо вам почитати про те, якими життєвими правилами керувалася королева.

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Про своє довге життя королева казала із трепетом: "Одна з радощів довгого життя - це можливість спостерігати за своїми дітьми, потім за онуками та правнуками та допомагати їм прикрашати різдвяну ялинку".

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Єлизавета не любила крохмаль і запах часнику. Тому на королівському столі ніколи не було пасти, рису або картоплі. Окрім того, поза домом жінка уникала споживання морепродуктів або червоного м’яса, ризикуючи отруїтися.

До обов’язків королеви входить ухвалення важливих політичних рішень, приймання перших осіб держави або світу, відвідини різних заходів тощо. Попри щільний графік монархиня завжди вміла знаходити баланс між роботою та відпочинком.

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Єлизавета ніколи не жертвувала собою заради роботи. Якщо вона відчувала, що та чи інша задача їй не під силу, спокійно відмовлялася. При цьому завжди казала, що в щільному графіку обов’язково має бути перерва: без неї не буде ефективності.

Улюблениця британців була справжньою людиною слова. Вона завжди виконувала сказане та ніколи не забувала про обіцянки. Цьому ще маленьку Єлизавету навчив батько, який сказав: "Запам’ятовуй свої слова та вчинки, інакше це робитимуть інші".

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королева цінувала людей навколо. Вона розповідала, що люди є її основним джерелом натхнення. Що стосується листів, які отримувала Її Величність, то вона сприймала їх як особисте звернення, і читала абсолютно кожен аркуш паперу зі своєї поштової скриньки.

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Найбільше за все Єлизавета II любила порушувати правила, яких монархи повинні неодмінно дотримуватися. Для українців цей виняток став важливим, адже попри заборону на втручання в політику, королева підтримала нашу державу.

Єлизавета ІІ була життєрадісною жінкою (фото: instagram.com/theroyalfamily)