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Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Новина українською →
Великобритания, Понедельник 19 сентября 2022 15:00
Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир Правила жизни Елизаветы II (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Королева Елизавета II прожила 96 лет и сидела за престолом Великобритании почти 71 год. За это время она стала любимой женой, заботливой мамой и почтенной монархиней.

В день ее похорон, 19 сентября, предлагаем вам почитать о том, какими жизненными правилами руководствовалась королева.

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

О своей долгой жизни королева говорила с трепетом: "Одна из радостей долгой жизни - это возможность наблюдать за своими детьми, затем за внуками и правнуками и помогать им украшать рождественскую елку".

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Елизавета не любила крахмал и запах чеснока. Поэтому на королевском столе никогда не было пасты, риса или картофеля. Кроме того, вне дома женщина избегала потребления морепродуктов или красного мяса, рискуя отравиться.

В обязанности королевы входит принятие важных политических решений, прием первых лиц государства или мира, посещение различных мероприятий и тому подобное. Несмотря на плотный график монархиня всегда умела находить баланс между работой и отдыхом.

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Елизавета никогда не жертвовала собой ради работы. Если она чувствовала, что та или иная задача ей не по силам, спокойно отказывалась. При этом всегда говорила, что в плотном графике обязательно должен быть перерыв: без него не будет эффективности.

Любимица британцев была настоящим человеком слова. Она всегда выполняла сказанное и никогда не забывала об обещаниях. Этому еще маленькую Елизавету научил отец, который сказал: "Запоминай свои слова и поступки, иначе это будут делать другие".

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королева ценила людей вокруг. Она рассказывала, что люди являются ее основным источником вдохновения. Что касается писем, которые получала Ее Величество, то она воспринимала их как личное обращение, и читала абсолютно каждый лист бумаги из своего почтового ящика.

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Больше всего Елизавета II любила нарушать правила, которые монархи должны непременно соблюдать. Для украинцев это исключение стало важным, ведь несмотря на запрет на вмешательство в политику, королева поддержала наше государство.

Как жила Елизавета II. Правила от королевы Британии, которую сегодня оплакивает весь мир

Елизавета II была жизнерадостной женщиной (фото: instagram.com/theroyalfamily)

В марте Ее Величество внесла значительную сумму денег в комитет, помогающий украинцам в Британии. Также она регулярно упоминала Украину в своих речах, подчеркивая постоянное оказание поддержки до самой победы.

Ранее мы показали фото, как новоиспеченный король Чарльз III танцует гопака с украинцами.

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Елизавета II Королева Англии
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