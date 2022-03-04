Королева Великобританії Єлизавета II зробила "щедру приватну" пожертву до Фонду допомоги українським біженцям, створений Комітетом з надзвичайних ситуацій (DEC).

Про це повідомляє газета Daily Telegraph.

Сам комітет розповів про нього на своїй сторінці в Instagram.

"Велике дякую Її Величності королеві за продовження підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій і за щедру пожертву на гуманітарний призов DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal", - сказано в повідомленні DEC.

Про яку саме суму йдеться, не вказується.

Зазначимо, що DEC (Тһе Disasters Emergency Committee) – Комітет з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, що займаються збором коштів для швидкого та ефективного реагування на стихійні лиха за кордоном.