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Єлизавета II зробила "щедру приватну" пожертву до фонду допомоги українським біженцям

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П'ятниця 04 березня 2022 09:41
Єлизавета II зробила "щедру приватну" пожертву до фонду допомоги українським біженцям Фото: Єлизавета II пожертвувала Україні гроші (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Великобританії Єлизавета II зробила "щедру приватну" пожертву до Фонду допомоги українським біженцям, створений Комітетом з надзвичайних ситуацій (DEC).

Про це повідомляє газета Daily Telegraph.

Сам комітет розповів про нього на своїй сторінці в Instagram.

"Велике дякую Її Величності королеві за продовження підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій і за щедру пожертву на гуманітарний призов DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal", - сказано в повідомленні DEC.

Про яку саме суму йдеться, не вказується.

Зазначимо, що DEC (Тһе Disasters Emergency Committee) – Комітет з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, що займаються збором коштів для швидкого та ефективного реагування на стихійні лиха за кордоном.

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Єлизавета II
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