ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без жетонів, зате з туалетами: на метро Києва чекають кардинальні зміни

STYLERЖиття    04.06.2019 - 17:25
Без жетонів, зате з туалетами: на метро Києва чекають кардинальні зміни
Метро в Києві чекають кардинальні зміни (колаж: РБК-Україна)

Київський метрополітен незабаром буде наближений до європейських стандартів

На київське метро в цьому році чекають кардинальні зміни. Які ще реформи, крім зникнення жетонів з обороту чекають Київський метрополітен, в матеріалі Styler.

Метро без жетонів

Оборот жетонів повністю буде припинений в Київському метрополітені з 31 жовтня 2019 року. Після цієї дати сплатити разову поїздку можна буде за допомогою безконтактної банківської карти на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку.

А для тих, хто регулярно користується послугами підземки пропонують придбати Kyiv Smart Card, для якої вже працюють спеціальні жовті турнікети.

Без жетонів, зате з туалетами: на метро Києва чекають кардинальні зміни

Метро у Києві чекають кардинальні зміни (фото: tehnot.com)

Зараз транспортну картку можна купити або поповнити:

  • на станціях метро,
  • в "особистому кабінеті киянина",
  • через додаток KyivSmartCity,
  • в терміналах Ibox, EasyPay, 2click,
  • через KyivPayBot в Телеграм та Facebook, а також KyivMetroBot в Телеграм та Facebook.

До того ж, найближчим часом її можна буде поповнити з допомогою програми Приват 24, Ощад 24/7, в терміналах самообслуговування КП ГІОЦ, ПриватБанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay

Відзначимо, що при поповненні карти метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн, а після використання поїздок її можна буде повернути в касу і отримати заставну вартість.

Дефібрилятори на станціях

Ініціативна група розробила проекти "РеаніМетро", які були опубліковані на сайті громадського бюджету Kyivsmartsity.

Зараз мова йде про обладнання приладами для реанімації при раптовій зупинці серця пересадочних станцій - Майдан Незалежності, Хрещатик та Палац Спорту, Площа Льва Толстого, Театральна та Золоті Ворота.

На сайті опубліковано і чекають на розгляд два проекти.

"Також ми хочемо навчити персонал Київського метрополітену надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах", - йдеться в заяві ініціаторів проектів.

Без жетонів, зате з туалетами: на метро Києва чекають кардинальні зміни

Метро у Києві чекають кардинальні зміни (фото: facebook.com)

Туалети на станціях

З 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станциий і реконструкції старих будуть встановлюватись туалети для пасажирів.

Зазначимо, що санвузли будуть встановлювати на вході-виході зі станцій. Така практика успішно впроваджена в багатьох європейських країнах, а також у метро міста Харкова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київському метро сталася кривава НП.

А також повідомляли про те, на які нововведення українцям чекати цього літа.

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро На Філіппінах зіткнулися потяги метро, десятки постраждалих
Новини України метро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся