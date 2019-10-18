ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У метро Києва заборонять вхід деяким пасажирам: жорсткий дрес-код

STYLERЖиття    18.10.2019 - 22:38
У метро Києва заборонять вхід деяким пасажирам: жорсткий дрес-код
Метро Києва змінить правила проходу пасажирів (фото: РБК-Україна)

У Київському метрополітені будуть впроваджені зміни

У Київському метрополітені скоро введуть нові правила, згідно з якими деякі категорії пасажирів не зможуть спуститися в підземку. Київська міська рада підготувала законопроект з нововведеннями.

Так, якщо раніше правила проїзду в метрополітені забороняли вхід пасажирам в нетверезому вигляді, то тепер їх розписали більш детально.

В метро не будуть пускати неохайних пасажирів. Це стосується людей в нижній білизні, без взуття, а також з голим торсом або ж зовсім оголених. Крім того, під заборону потраплять пасажири в брудному одязі та з сильно вираженим неприємним запахом.

У метро Києва заборонять вхід деяким пасажирам: жорсткий дрес-код

Метро Києва змінить правила проходу пасажирів (фото: РБК-Україна)

Зміни торкнуться і перевезення різного транспорту. Велосипед - тільки в чохлі, а на самокаті, ролику або скейті їздити не можна. Також заборонено буде перевозити круглий предмет, який ні за що утримувати.

Заборона торкнеться і жебракування, торгівлі, агітації, гри на музичних інструментах, співу і гучної музики.

Визначати, що пасажир порушив правила, будуть правоохоронці. А тих, хто не пройшов "дрес-код" будуть "відсіювати" на етапі проходження турнікета.

У центрі Києва на вихідних обмежать роботу метро З'явилося відео, як "мінер" моста Метро звертається до українців
Новини України метро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся