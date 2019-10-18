У метро Києва заборонять вхід деяким пасажирам: жорсткий дрес-код

Метро Києва змінить правила проходу пасажирів (фото: РБК-Україна)

У Київському метрополітені будуть впроваджені зміни

У Київському метрополітені скоро введуть нові правила, згідно з якими деякі категорії пасажирів не зможуть спуститися в підземку. Київська міська рада підготувала законопроект з нововведеннями.

Так, якщо раніше правила проїзду в метрополітені забороняли вхід пасажирам в нетверезому вигляді, то тепер їх розписали більш детально.

В метро не будуть пускати неохайних пасажирів. Це стосується людей в нижній білизні, без взуття, а також з голим торсом або ж зовсім оголених. Крім того, під заборону потраплять пасажири в брудному одязі та з сильно вираженим неприємним запахом.

Метро Києва змінить правила проходу пасажирів (фото: РБК-Україна)

Зміни торкнуться і перевезення різного транспорту. Велосипед - тільки в чохлі, а на самокаті, ролику або скейті їздити не можна. Також заборонено буде перевозити круглий предмет, який ні за що утримувати.

Заборона торкнеться і жебракування, торгівлі, агітації, гри на музичних інструментах, співу і гучної музики.

Визначати, що пасажир порушив правила, будуть правоохоронці. А тих, хто не пройшов "дрес-код" будуть "відсіювати" на етапі проходження турнікета.