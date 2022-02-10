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П'ять знаків, що чоловік любить по-справжньому, а не грає з вами

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Четвер 10 лютого 2022 13:07
П'ять знаків, що чоловік любить по-справжньому, а не грає з вами Фото: ознаки того, що чоловік любить по-справжньому (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки часто більш стримані в прояві своїх почуттів, ніж жінки. Так вже влаштувала їх природа. Тому дівчатам часто доводиться "ворожити на ромашці", щоб дізнатися, чи серйозно налаштований обранець, або так - на час, від нудьги, погратися...

Як зрозуміти, що чоловік закоханий, а не "проводить час", пише Femmie.

Психологи кажуть, що чоловікам більш властиво проявляти себе вчинками, а не красивими словами.

5 ознак любові, які проявляє закоханий чоловік

1. Він оточить жінку турботою і комфортом. Дійсно люблячий чоловік хоче, щоб жінка відчувала себе мирно, спокійно поруч з ним. Тому він зробить все можливе і неможливе, щоб оточити її турботою і комфортом. Це можуть бути зовсім не глобальні речі, а приємні, але важливі дрібниці: купити ліки, коли ви хворієте, укутати ноги теплим пледом, приготувати ароматну каву.

2. Він захистить і не дасть в образу. І тут мова навіть не про хуліганів в темних провулках. Чоловік захистить свою жінку від критики друзів, колег, нападок родичів. Любляча вас людина завжди буде на вашому боці.

3. Він буде боротися за ваші стосунки. Навіть в періоди, коли у вас не все гладко, справжній чоловік не зариє голову в пісок і не піде в себе. Він буде боротися за відносини до останнього, обговорювати ситуацію, що склалася і шукати виходи разом з вами. А не бігти від відповідальності при першій же складності.

4. Він пишається вами. І не тільки, тому що йому подобається демонструвати вас - розумницю і красуню - друзям в якості своєрідного трофея. Він буде радіти вашим успіхам, з гордістю розповідати про ваші досягнення близьким йому людям.

5. Він не буде йти від серйозних розмов. Люблячий вас чоловік дійсно розуміє, наскільки важливо вчасно вирішувати складності, обговорювати і виправляти те, що в майбутньому може стати неминучим. Він завжди готовий до відповідальності і прийняття рішень.

Раніше ми писали, які типи жінок симулюють оргазм частіше, ніж інші.

Також повідомлялося про найчастіші помилки чоловіків під час прелюдії,

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