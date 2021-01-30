Як розпізнати аб'юзера у стосунках: психолог назвала тривожні дзвіночки

Багато людей стикалися хоч раз в житті з зневажливим ставленням до себе, критикою, знеціненням. Якщо людина так поводиться з вами, викликаючи неприємні почуття - сором, провину, страх - це насильство.
Насильство буває різним, розповідає український психолог-сексолог Юлія Дамочкіна. Експерт на своїй Instagram-сторінці дає цінні поради у сфері стосунків. Крім фізичного, коли заподіюють біль твоєму тілу, існує також економічне, сексуальне насильство, але найбільш витончене - психологічне, яке також називають аб'юзом.
"Найтонший і прихований вид насильства - психологічний аб'юз. Сюди відноситься критика, знецінення, газлайтинг, приниження, ігнорування потреб партнера і постановка в пріоритет власних. Чому тонкий? Тому що, по-перше, складно розпізнати, а по-друге, такий вид насильства часто прикривають помилковими позитивними мотивами. Приклад: "Я тебе не критикую, а просто хочу як краще!". "Я не ставлю ультиматум, а хочу допомогти зробити правильний вибір". "Що такого особливого в роботі по дому? Жінка має це робити за замовчуванням!". "У мене просто більше досвіду, тому потрібно чинити по-моєму", - розповідає психолог.
У таких стосунках один партнер вважає себе краще, головніше, розумніше і досвідченіше, він автоматично принижує іншого і у своїх, і в його власних очах. Але як розпізнати аб'юзера?
Юлія каже, що це питання непросте, адже аб'юзери часто майстерні маніпулятори і не проявлять свою сутність на початку стосунків, інакше ніхто з ними зустрічатися не буде.
Психолог розповідає, що терпить аб'юз лише певний тип людей, так звані жертви. Люди, позбавлені власної думки, з заниженою самооцінкою, нерозумінням себе і невмінням справлятися зі своїми проблемами і життям самостійно.
"Часто це діти батьків, які здійснювали над ними психологічні або фізичне насильство. Терпіти біль і приниження для людини стало нормою, оскільки вона жила у таких умовах з раннього дитинства. Нормальні стосунки для неї будуть просто нудними і прісними", - говорить Дамочкіна.
Юлія радить терміново йти до психолога і позбавлятися від позиції жертви, змінювати своє мислення і вчитися розставляти кордони, захищати себе. Потрібно знайти всередині себе впевненість і сили протистояти такому ставленню і перестати вважати його нормою. Для цього треба змінити мислення.
Далі - заявляти про свої потреби, припиняти неповажне ставлення, захищати свої переконання і цінності. А якщо це все не працює - йти. Людина не змінюється. Потрібно перестати жити у фантазіях і вірити в "а раптом".
"На планеті безліч людей, готових любити і приймати, поважати і цінувати. І життя - воно не колись потім, а прямо зараз. Вибирайте жити щасливо", - резюмувала психолог.
Раніше Юлія Дамочкіна також назвала помилки, які здійснюють жінки в перші місяці відносин.