Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

У Києві між таксистом і жінкою виник конфлікт через відсутність в машині автокрісла
У Києві стався скандал через те, що таксист відмовився везти жінку з дитиною. Водій зазначив, що якщо жінка хотіла їхати з дитиною, то повинна була повідомити оператора таксі про те, що їй потрібна машина з дитячим автокріслом. При цьому слова таксиста сильно обурили жінку. Це чути на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" у Facebook.
Коли жінка відкрила двері таксі, то водій одразу ж попередив, що перевезення дітей без автокрісла заборонена законом, тому їй слід було б під час замовлення авто вибрати машину з автокріслом, яка коштує на 50 гривень дорожче.
У Києві таксист відмовився везти жінку з дитиною (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Це сильно обурило жінку, і вона обматериала таксиста. При цьому деякі користувачі мережі обурені такою реакцією жінки, тим більше, що вона була з дитиною.
Скріншоти з Facebook
Варто зазначити, що з часу набрання чинності закону продаж автокрісел в Україні піднявся в 10 разів. Крім того, були зафіксовані розкрадання спецзасобів для перевезення дитини.
В ніч з 30 листопада на 1 грудня на проспекті Свободи, 34, розкрили автомобіль Renault Sandero Stepway і витягли з салону два дитячі автокрісла Cybex isofix.
Вкрадені крісла (фото: facebook.com/KyivOperativ)