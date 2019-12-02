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Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

STYLERЖиття    02.12.2019 - 13:18
Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)
У Києві таксист відмовився везти жінку з дитиною (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві між таксистом і жінкою виник конфлікт через відсутність в машині автокрісла

У Києві стався скандал через те, що таксист відмовився везти жінку з дитиною. Водій зазначив, що якщо жінка хотіла їхати з дитиною, то повинна була повідомити оператора таксі про те, що їй потрібна машина з дитячим автокріслом. При цьому слова таксиста сильно обурили жінку. Це чути на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" у Facebook.

Коли жінка відкрила двері таксі, то водій одразу ж попередив, що перевезення дітей без автокрісла заборонена законом, тому їй слід було б під час замовлення авто вибрати машину з автокріслом, яка коштує на 50 гривень дорожче.

У Києві таксист відмовився везти жінку з дитиною (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Це сильно обурило жінку, і вона обматериала таксиста. При цьому деякі користувачі мережі обурені такою реакцією жінки, тим більше, що вона була з дитиною.

  • Любить наш народ перекладати свою провину на інших. Це ж так складно: при замовленні вказати що ти з дитиною. Ну да, їй наплювати на свою дитину. Навіщо безпеку, якщо можна заощадити 50 грн. Це навіть не "я ж матір", це тупі овочі. Бо перекладають відповідальність за свою дитину, на водія. Треба щоб, якщо не вказують що їдуть з дитиною - щоб одразу програма тариф робила +550 грн.
  • Замовити машину без автокрісла, і потім обурюватися, що машина без автокрісла. Де логіка?
  • Якщо на те пішло, служба таксі, теж повинна уточнювати з дитиною пасажир або без, новий закон, сфера послуг перевезення пасажирів повинна уточнювати такі моменти...
  • Почастіше б такі ролики від таксистів. Хоч так привчать людей до закону. Мабуть водіїв таксі почали жорстко пресувати. Правда ще залишилося почистити ряди від бухарів за кермом і можна їздити спокійно. Водієві +.
  • +50 гривень, нормально. Сама винна, треба було всього лише сказати, що їй потрібна машина з автокріслом...

Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

Скріншоти з Facebook

Варто зазначити, що з часу набрання чинності закону продаж автокрісел в Україні піднявся в 10 разів. Крім того, були зафіксовані розкрадання спецзасобів для перевезення дитини.

В ніч з 30 листопада на 1 грудня на проспекті Свободи, 34, розкрили автомобіль Renault Sandero Stepway і витягли з салону два дитячі автокрісла Cybex isofix.

Жорстко облаяла таксиста: у Києві водій відмовився везти жінку з дитиною (відео)

Вкрадені крісла (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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