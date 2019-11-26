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Приліг відпочити: у Києві помітили п'яного таксиста (відео)

STYLERЖиття    26.11.2019 - 10:59
Приліг відпочити: у Києві помітили п'яного таксиста (відео)
У Києві таксист приліг відпочити в авто (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали відео зі сплячим таксистом і пляшкою пива

У Києві звернули увагу на сплячого таксиста, який був у своєму авто, а під ним лежала пляшка пива. Чоловік помічений в автомобілі служби таксі Bolt. Відео зі сплячим чоловіком опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Дуже сподіваємося, що водій просто втомився, а в пляшці домашнє масло", іронічно написали під відеороликом.

Таксист з пляшкою пива в Києві (Київ Оперативний)

У коммментариях українці відзначили, що це неправильно - знімати на камеру людину в її машині, адже це вторгнення в його особисте власність.

  • Ось вона мрія українця. Купити бляху. Знехотя, але узаконити її і в таксі. Всі. Життя вдалося.
  • Ну КО, я поржал до опису відео!
  • Так, ща поспить,відпочине і на лінію.
  • до Речі, відеозйомка демонструє особисте життя у приватній власності. Що заборонено законом.
  • Може він просто змінює лампочку в бардачку.
  • Снодійне. Для міцного сну. Не заборонено.

Приліг відпочити: у Києві помітили п'яного таксиста (відео)Скріншот коментарів

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